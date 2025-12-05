Marco Antonio Caponi reveló la razón detrás de llamativo estado físico

En las redes se volvieron tendencia las imágenes del radical cambio físico al que se sometió el actor.

El actor Marco Antonio Caponi puso fin a las especulaciones sobre su llamativa transformación física al revelar en su cuenta de Instagram que formará parte de un nuevo proyecto en el que interpretará a uno de los integrantes de la icónica dupla cómica argentina Alberto Olmedo y Jorge Porcel .

En su publicación, Caponi ironizó sobre las comparaciones previas que circularon en redes sociales, mencionando a parejas célebres como “Laurel and Hardy”, “Martin & Lewis”, “Starsky y Hutch” y “John Hill y DiCaprio”, para luego aclarar: “NO; RAMBITO Y RAMBÓN. Así es: OLMEDO Y PORCEL. La mejor dupla de la Argentina CON EL GRAN ACTOR Y AMIGO @diecermonesi”. De este modo, el actor despejó las dudas que surgieron tras varios días de rumores y comentarios sobre su cambio de aspecto, abriendo una nueva puerta a su paleta actoral, del que solo se sabe que se verá recién en 2028.

La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores del actor, quienes aguardaban una explicación sobre el motivo de su transformación: si realmente había subido de peso, si eran imágenes creadas por inteligencia artificial o si tenía algún tipo de prótesis o accesorio para interpretar algún personaje.

image

La confirmación de este proyecto, que rinde homenaje a dos figuras emblemáticas del humor nacional, promete captar la atención tanto de los admiradores de la dupla original como de las nuevas generaciones.

Las imágenes de Marco Antonio Caponi que llamaron la atención

Las imágenes sobre la supuesta transformación física de Marco Antonio Caponi generó un fuerte impacto en redes sociales cuando el actor compartió en Instagram una serie de imágenes en las que aparecía con un aspecto completamente diferente.

La publicación, en la que se lo ve junto a su pareja Mónica Antonópulos, despertó especulaciones y comentarios entre sus más de 200.000 seguidores, quienes debatieron sobre el motivo detrás del cambio y si se trataba de un aumento de peso real o de una imagen modificada digitalmente.

image

En la descripción de las fotos, Caponi escribió un mensaje en tono afectuoso y enigmático: “Acá con mi Bb, Monik. Qué lindo es tenerte siempre Bbita. 140, próximo objetivo llegar a las 120″. Esta frase alimentó las conjeturas sobre si el actor se sometió a una transformación corporal para un nuevo desafío profesional o si recurrió a recursos tecnológicos para lograr el efecto visual.

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. Los usuarios expresaron asombro, humor e incredulidad ante la nueva apariencia del actor. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “¿Qué le pasó?”, “Para mí es una máscara”, “Es IA”, “El inalcanzable de la secundaria cuando lo volvés a ver”, “Le pasó como a mí que engordé para un personaje y resultó que no soy actriz” y “¿Qué personaje te tocará encarnar?".

Marco Antonio Caponi no permaneció ajeno a la repercusión. En sus historias de Instagram, compartió algunos de los mensajes más ingeniosos que recibió y, con su característico humor irónico, publicó un cartel con la frase: “La vida es corta. Asegurate de gastar el mayor tiempo posible en internet peleando con extraños”, acompañado por la canción “Bella ciao”.