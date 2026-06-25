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La Mañana violencia de género

Estremecedor relato: Cecilia Ce denunció a Nacho Levy por manipulación y hostigamiento

La psicóloga rompió el silencio en sus redes y expuso las conductas de control extremo que sufrió. Su fuerte descargo y el vínculo con el conocido dirigente Naco Levy.

Cecilia Ce relató su experiencia de acoso emocional luego de terminar su relación conel dirigente social Nacho Levy.

Cecilia Ce relató su experiencia de acoso emocional luego de terminar su relación conel dirigente social Nacho Levy.

La psicóloga y sexóloga Cecilia Ce sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que relató episodios de control, hostigamiento y manipulación emocional que sufrió durante una relación con el dirigente social Nacho Levy.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cecilia relató las conductas de control estricto en redes sociales y la dificultad para descansar que vivió durante la relación. En su comunicado, sobre un fondo negro, la licenciada escribió: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

La psicóloga aclaró que estas conductas no se trataban de exabruptos aislados, sino de un patrón de conducta que se repetía. “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”.

Denuncia Nacho Levy

Tras la viralización de su testimonio, la propia Cecilia compartió el apoyo recibido a través de mensajes de sus seguidores. “Así, miles de mensajes. Miles”, escribió en una nueva historia junto al tema “Ella” de Bebe, que habla sobre el empoderamiento, liberación y amor propio femenino, junto a la captura de un mensaje de una usuaria que le agradecía por hablar públicamente del tema: “Gracias por hablar”.

Antes de publicar su descargo personal, la profesional ya había compartido en sus redes un artículo técnico titulado “Por qué los psicópatas casi no duermen” y una segunda placa denominada: “La verdad oscura detrás de la madrugada”.

Antecedentes del dirigente del kirchnerismo

Tras la denuncia de Cecilia Ce, otras mujeres salieran a contar hechos similares que habían vivido con Nacho Levy. Antes de su vínculo con Cecilia, el periodista había mantenido un romance de alta exposición mediática con la actriz y cantante Gloria Carrá. Aquella relación, iniciada de manera virtual, se extendió entre 2020 y fines de 2023, sumando capítulos públicos y privados que fueron seguidos por distintos medios.

Cecilia Ce. Nacho Levy. Denuncia

Fuentes cercanas a Cecilia indicaron, según trascendió, que el distanciamiento con Levy venía gestándose desde hace semanas y que ambos intentaron mantenerlo en reserva hasta ahora.

Por el momento, ni Nacho Levy ni los voceros institucionales de sus plataformas sociales han emitido un descargo ni comunicado oficial respecto a las afirmaciones de la psicóloga. Tampoco volvió a hacerlo Cecilia Ce. El caso permanece en el ámbito de la exposición pública, mientras equipos de asistencia y colectivos de mujeres multiplican los mensajes de solidaridad y respaldo hacia la sexóloga.

Cecilia Ce. Nacho Levy. Denuncia (1)

Quién es Nacho Levy

Ignacio “Nacho” Levy es periodista, docente, militante popular y uno de los referentes más visibles de La Garganta Poderosa, el medio nacido desde la organización La Poderosa para contar la realidad de villas y barrios populares desde adentro.

Nacho Levy.
Nacho Levy quedó envuelto en una fuerte polémica tras una denuncia pública de su expareja.

Nacho Levy quedó envuelto en una fuerte polémica tras una denuncia pública de su expareja.

Durante años, su nombre quedó asociado a denuncias contra la violencia institucional, pedidos por vivienda digna, reclamos sociales, derechos humanos y comunicación comunitaria. En entrevistas, actos y charlas, Levy se convirtió en una de las caras más reconocidas del espacio.

Cecilia es actualmente una de las principales divulgadoras sobre educación sexual y emocional en Argentina, con una presencia consolidada en medios de comunicación, conferencias, espectáculos teatrales y publicaciones especializadas.

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