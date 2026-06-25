Estremecedor relato: Cecilia Ce denunció a Nacho Levy por manipulación y hostigamiento

La psicóloga rompió el silencio en sus redes y expuso las conductas de control extremo que sufrió. Su fuerte descargo y el vínculo con el conocido dirigente Naco Levy.

La psicóloga y sexóloga Cecilia Ce sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que relató episodios de control, hostigamiento y manipulación emocional que sufrió durante una relación con el dirigente social Nacho Levy .

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cecilia relató las conductas de control estricto en redes sociales y la dificultad para descansar que vivió durante la relación. En su comunicado, sobre un fondo negro, la licenciada escribió: “ No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

La psicóloga aclaró que estas conductas no se trataban de exabruptos aislados, sino de un patrón de conducta que se repetía. “ Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir ”.

Denuncia Nacho Levy

Tras la viralización de su testimonio, la propia Cecilia compartió el apoyo recibido a través de mensajes de sus seguidores. “Así, miles de mensajes. Miles”, escribió en una nueva historia junto al tema “Ella” de Bebe, que habla sobre el empoderamiento, liberación y amor propio femenino, junto a la captura de un mensaje de una usuaria que le agradecía por hablar públicamente del tema: “Gracias por hablar”.

Antes de publicar su descargo personal, la profesional ya había compartido en sus redes un artículo técnico titulado “Por qué los psicópatas casi no duermen” y una segunda placa denominada: “La verdad oscura detrás de la madrugada”.

Antecedentes del dirigente del kirchnerismo

Tras la denuncia de Cecilia Ce, otras mujeres salieran a contar hechos similares que habían vivido con Nacho Levy. Antes de su vínculo con Cecilia, el periodista había mantenido un romance de alta exposición mediática con la actriz y cantante Gloria Carrá. Aquella relación, iniciada de manera virtual, se extendió entre 2020 y fines de 2023, sumando capítulos públicos y privados que fueron seguidos por distintos medios.

Cecilia Ce. Nacho Levy. Denuncia

Fuentes cercanas a Cecilia indicaron, según trascendió, que el distanciamiento con Levy venía gestándose desde hace semanas y que ambos intentaron mantenerlo en reserva hasta ahora.

Por el momento, ni Nacho Levy ni los voceros institucionales de sus plataformas sociales han emitido un descargo ni comunicado oficial respecto a las afirmaciones de la psicóloga. Tampoco volvió a hacerlo Cecilia Ce. El caso permanece en el ámbito de la exposición pública, mientras equipos de asistencia y colectivos de mujeres multiplican los mensajes de solidaridad y respaldo hacia la sexóloga.

Cecilia Ce. Nacho Levy. Denuncia (1)

Quién es Nacho Levy

Ignacio “Nacho” Levy es periodista, docente, militante popular y uno de los referentes más visibles de La Garganta Poderosa, el medio nacido desde la organización La Poderosa para contar la realidad de villas y barrios populares desde adentro.

Nacho Levy. Nacho Levy quedó envuelto en una fuerte polémica tras una denuncia pública de su expareja.

Durante años, su nombre quedó asociado a denuncias contra la violencia institucional, pedidos por vivienda digna, reclamos sociales, derechos humanos y comunicación comunitaria. En entrevistas, actos y charlas, Levy se convirtió en una de las caras más reconocidas del espacio.

Cecilia es actualmente una de las principales divulgadoras sobre educación sexual y emocional en Argentina, con una presencia consolidada en medios de comunicación, conferencias, espectáculos teatrales y publicaciones especializadas.