De referente social a quedar expuesto en las redes: quién es el dirigente Nacho Levy

La denuncia de una reconocida profesional puso en el centro de la polémica a uno de los dirigentes sociales más influyentes de los últimos años.

Nacho Levy , uno de los principales referentes de La Garganta Poderosa , quedó en el centro de la escena luego de que su expareja, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce , lo acusara públicamente de haber ejercido violencia psicológica y conductas de control durante la relación.

A través de un descargo en redes sociales, la profesional relató su experiencia y aseguró que logró salir de esa situación. La denuncia reavivó el interés por la trayectoria de Levy, su rol dentro de la organización social y su cercanía con dirigentes del kirchnerismo .

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió la sexóloga en su cuenta de Instagram.

Hasta hace pocas semanas, la pareja mostraba una imagen de estabilidad en redes sociales. Habían oficializado el vínculo públicamente hacia fines de 2025 y compartían fotos familiares, mensajes y apariciones públicas juntos. Incluso en mayo, Levy había publicado imágenes junto a Cecilia y la hija de ella acompañadas por mensajes de amor.

Denuncia Nacho Levy

Sin embargo, el escenario cambió cuando Cecilia Ce publicó contenidos sobre dinámicas de abuso psicológico.

Tras la viralización de su testimonio, la propia Cecilia compartió el apoyo recibido a través de mensajes de sus seguidores. "Así, miles de mensajes. Miles", escribió en una nueva historia junto al tema "Ella" de Bebe, que habla sobre el empoderamiento, liberación y amor propio femenino, junto a la captura de un mensaje de una usuaria que le agradecía por hablar públicamente del tema: "Gracias por hablar".

Cecilia Ce. Nacho Levy. Denuncia

Antecedentes del dirigente del kirchnerismo

Tras la denuncia de Cecilia Ce, otras mujeres salieran a contar hechos similares que habían vivido con Nacho Levy. Antes de su vínculo con Cecilia, el periodista había mantenido un romance de alta exposición mediática con la actriz y cantante Gloria Carrá. Aquella relación, iniciada de manera virtual, se extendió entre 2020 y fines de 2023, sumando capítulos públicos y privados que fueron seguidos por distintos medios.

Fuentes cercanas a Cecilia indicaron, según trascendió, que el distanciamiento con Levy venía gestándose desde hace semanas y que ambos intentaron mantenerlo en reserva hasta ahora.

Por el momento, ni Nacho Levy ni los voceros institucionales de sus plataformas sociales han emitido un descargo ni comunicado oficial respecto a las afirmaciones de la psicóloga. Tampoco volvió a hacerlo Cecilia Ce. El caso permanece en el ámbito de la exposición pública, mientras equipos de asistencia y colectivos de mujeres multiplican los mensajes de solidaridad y respaldo hacia la sexóloga.

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Quién es Nacho Levy

Ignacio “Nacho” Levy es periodista, docente, militante popular y uno de los referentes más visibles de La Garganta Poderosa, el medio nacido desde la organización La Poderosa para contar la realidad de villas y barrios populares desde adentro.

Nacho Levy, Cecilia Ce

Durante años, su nombre quedó asociado a denuncias contra la violencia institucional, pedidos por vivienda digna, reclamos sociales, derechos humanos y comunicación comunitaria. En entrevistas, actos y charlas, Levy se convirtió en una de las caras más reconocidas del espacio.

Cecilia es actualmente una de las principales divulgadoras sobre educación sexual y emocional en Argentina, con una presencia consolidada en medios de comunicación, conferencias, espectáculos teatrales y publicaciones especializadas.