Nacho Levy rompió el silencio tras las denuncias por violencia de género: "lo que diga será usado en mi contra"

El referente de La Garganta Poderosa admitió dinámicas de violencia psicológica y anunció tratamiento. En su descargo negó delitos y pidió disculpas.

Tras varios días de silencio, Nacho Levy se pronunció por primera vez sobre las denuncias en su contra. El periodista y referente de La Garganta Poderosa difundió un extenso descargo en redes en el que pidió perdón y reconoció haber protagonizado dinámicas de violencia psicológica .

El mensaje llegó después de que su expareja, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce , lo denunciara públicamente por hostigamiento y maltrato emocional. En sus redes, la especialista había descrito un patrón de control y de privación del sueño que, según afirmó, buscaba desgastarla psicológicamente.

En su escrito, Levy admitió haber generado vínculos que calificó de tóxicos y prácticas que, sostuvo, su espacio militante venía revisando. Aclaró, sin embargo, que no hubo golpes ni causas judiciales, y rechazó lo que, a su criterio, publicaron algunos medios sobre el caso.

El dirigente trazó una distinción central en su comunicado: planteó que "hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas", aun cuando no existan delitos ni denuncias formales. Bajo esa idea enmarcó su pedido de disculpas hacia quienes, dijo, sufrieron a su lado esas conductas.

Nacho Levy pidió perdón y anunció tratamiento de salud mental

Levy remarcó que no pretendía diluir los señalamientos en patrones generales ni comprometer a su organización, y asumió como responsabilidad propia revisar su conducta. Reconoció que había puesto las ideas y la militancia por delante de las personas que lo rodeaban.

NACHO LEVY (1)

En el tramo final, el referente anunció que comenzaba un tratamiento intensivo para su salud mental, al que definió como la prioridad de los próximos días. Cerró el extenso mensaje con una frase breve: "Lo siento mucho".

La difusión del descargo ocurre días después de que La Poderosa activara su protocolo de géneros y resolviera apartar por completo a Levy de sus filas. Hasta el momento, los señalamientos se mantienen en el plano público, sin denuncias judiciales formales.

NACHO LEVY 2

En paralelo, la actriz Gloria Carrá, que mantuvo una relación con Levy años atrás, se había solidarizado con Cecilia Ce. El caso reavivó en redes el debate sobre la violencia psicológica y el control coercitivo, un eje que la propia denunciante aborda en su trabajo.

El vínculo entre ambos se había hecho público a fines de 2025, con publicaciones afectivas en redes. La ruptura, gestada en reserva durante semanas, se conoció recién cuando la sexóloga difundió su testimonio y desató una ola de repercusión y mensajes de apoyo.

Levy es uno de los rostros más visibles de la militancia villera y de la revista que conduce. Su figura, ligada durante años a reclamos sociales y de derechos humanos, quedó en el centro de la polémica desde que se conoció la denuncia pública en su contra.

Si sufrís, sufriste o conocés a alguien que atraviese violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita y las 24 horas a la línea 144.