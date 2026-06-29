Murió un policía tras ser golpeado en la cabeza durante una pelea en un partido de fútbol

El episodio tuvo lugar una vez finalizado un partido en la ciudad de Carcarañá, que consagró campeón al conjunto visitante.

El efectivo quiso intervenir en una pelea y recibió varios golpes en la cabeza. Foto: La Nación.

Un policía de Santa Fe murió esta tarde en un hospital de Rosario luego de sufrir lesiones severas en su cabeza durante unos incidentes ocurridos después de la final de la Liga Cañadense de Fútbol . Los violentos disturbios se desataron cuando un grupo de hinchas se retiraban del estadio, en el marco del operativo de desconcentración posterior al evento deportivo.

El uniformado de 35 años, que formaba parte del correspondiente dispositivo de seguridad, sufrió una grave lesión provocada por una feroz golpiza que lo dejó tendido en el suelo. Fue llevado en grave estado al centro de salud, donde murió esta tarde,informaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe ante la consulta de La Nación. Algunas versiones hablan de que habría recibido un golpe en su cabeza con un elemento contundente.

El episodio tuvo lugar una vez finalizado el partido entre el Club Atlético Carcarañá, conocido como Cremería, y Sportivo Las Parejas, en la ciudad de Carcarañá, que consagró campeón al conjunto visitante. El policía fue identificado por los medios locales como Eduardo Damián López, originario de Rosario y que desempeñaba su labor en el Comando Radioeléctrico de Roldán.

Durante los procedimientos, realizados por personal de la PDI del departamento Iriondo y grupos tácticos de la Unidad Regional XVII, resultaron detenidos dos hombres, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., ambos de 35 años, como sospechosos del homicidio del policía.

Murió el policía que fue golpeado en la cabeza durante una discusión en un partido de fútbol en Santa Fe Video: TN

La investigación

Por el hecho, interviene el fiscal Juan Pablo Baños, del Ministerio Público de la Acusación, sede Cañada de Gómez, quien buscará determinar quiénes participaron en la agresión y la responsabilidad de cada uno. Los investigadores analizan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y registros del operativo para reconstruir los momentos previos al ataque.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, explicó que los incidentes se desencadenaron cuando finalizaba la jornada deportiva. “Un grupo de inadaptados de las tribunas quiso ir a buscar a los jugadores de Las Parejas y la policía no lo permitió. Ahí se armó una gran guerra campal”, relató.

De acuerdo al funcionario local, la salida de la delegación visitante estaba organizada para evitar inconvenientes, pero un sector de simpatizantes locales intentó avanzar hacia los futbolistas campeones. “Los jugadores de Las Parejas se fueron por la salida que teníamos preparada y este grupo quiso salir. La policía intervino para que no salga y ahí comenzó todo este problema”, señaló. “Preparábamos una fiesta del fútbol y terminó pasando algo inesperado”, lamentó el mandatario.

“El Club Atlético Carcarañá repudia enérgicamente los hechos de violencia ocurridos luego de la final de fútbol disputada esta tarde en nuestro Complejo Deportivo”, fue el mensaje que envió la institución donde ocurrieron los violentos hechos.