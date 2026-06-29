Neuquén, sin clases por un paro docente, a 5 años de la explosión y muerte en Aguada San Roque

ATEN convocó a una medida de fuerza provincial y a una movilización en la capital neuquina por el quinto aniversario de la explosión de la escuela que dejó tres personas fallecidas.

En el quinto aniversario de la explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque, Neuquén no tendrá clases.

El inicio de la semana está marcado por un paro docente en toda la provincia de Neuquén. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó para este lunes a una medida de fuerza que afectará el normal dictado de clases en las escuelas públicas y que tendrá como actividad central una movilización por las calles de la capital.

La concentración fue anunciada para las 10 en el Monumento al General San Martín. Desde ese punto, docentes, trabajadores de la educación y representantes de las distintas seccionales del sindicato marcharán por el centro neuquino para recordar a las víctimas de la explosión ocurrida hace cinco años en la Escuela 144 de Aguada San Roque.

La protesta tendrá alcance provincial, por lo que se estima una importante adhesión en establecimientos educativos de Neuquén capital y del interior.

La jornada se realizará bajo una consigna que se transformó en una bandera del gremio: “Nunca más morir en una escuela”. Con esa frase, ATEN volverá a exigir condiciones edilicias seguras, controles adecuados sobre las obras y respuestas ante los problemas de infraestructura que se registran en distintos puntos de la provincia.

Marcha de ATEN- Pedido de Justicia por Aguada San Roque (3).JPG Maria Isabel Sanchez

Cinco años de una tragedia que marcó a la educación neuquina

La fecha elegida para la medida de fuerza no es casual. Este lunes se cumplen cinco años de la explosión en la Escuela 144, un hecho que provocó la muerte de la docente Mónica Jara y de los trabajadores Mariano Spinedi y Nicolás Francés.

El estallido se produjo el 29 de junio de 2021, mientras se realizaban trabajos relacionados con la ampliación de la red de gas en la escuela albergue. En ese momento, el establecimiento todavía no había comenzado las clases, por lo que no había estudiantes dentro del edificio.

La tragedia generó una profunda conmoción en toda la provincia y dio lugar a una extensa investigación judicial. Durante el proceso se analizaron las responsabilidades vinculadas con la ejecución, el control y la supervisión de la obra.

La causa avanzó con condenas contra funcionarios y personas relacionadas con la empresa encargada de los trabajos. En marzo de este año, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó recursos extraordinarios y confirmó las cinco condenas dictadas.

Marcha ATEN juicio aguada san roque Sebastián Fariña Petersen

Para ATEN, las resoluciones judiciales no cierran el reclamo. El sindicato sostiene que todavía es necesario garantizar que una situación similar no vuelva a repetirse y que todos los establecimientos cuenten con condiciones adecuadas para recibir a estudiantes y trabajadores.

Además del pedido de justicia, durante la marcha se volverán a visibilizar reclamos por mantenimiento, calefacción, servicios básicos y seguridad en los edificios escolares. Desde el gremio señalaron que la infraestructura debe ser considerada una prioridad y que los controles no pueden comenzar recién después de una tragedia.

Con carteles, banderas y las fotografías de las tres víctimas, la comunidad educativa volverá a copar las calles de Neuquén. La jornada combinará el reclamo sindical con un acto de memoria, a cinco años de uno de los hechos más dolorosos que atravesó la educación pública de la provincia.