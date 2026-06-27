Cecilia Ce compartió nuevas denuncias de violencia de género contra Nacho Levy: "Somos muchas"
Se siguen recolectando testimonios de mujeres que sufrieron abuso emocional por parte del referente de La Garganta Poderosa.
Cecilia Ce volvió a expresarse en redes sociales tras la denuncia pública que realizó contra su expareja Nacho Levy, a quien acusó de haber ejercido violencia psicológica y abuso emocional durante la relación. En una nueva serie de publicaciones, la sexóloga compartió mensajes y testimonios de mujeres que relataron experiencias similares, y sostuvo que las conductas denunciadas no habrían sido hechos aislados. Sus posteos se produjeron en medio de la creciente repercusión del caso y de la aparición de nuevas voces.
Una alumna de Deportea también apuntó contra Nacho Levy
Entre los contenidos difundidos, la influencer publicó el mensaje de una mujer que aseguró haber sido compañera de una joven que también habló públicamente sobre su vínculo con el periodista. “Yo era compañera de Sofi en Deportea y me acuerdo hablar algunas cosas que ella sentía raras. En ese momento no supe escuchar alertas para ayudarla o decirle que salga de ahí”, relató la usuaria. El testimonio también señalaba que el referente social era visto como una figura admirada y carismática, algo que, según la autora del mensaje, dificultaba advertir determinadas señales de alarma.
Tras compartir ese relato, la terapeuta reflexionó sobre las críticas y cuestionamientos que recibió desde que decidió exponer su historia. “Después se preguntan ‘¿cómo caen las mujeres ahí?’”, escribió en una de sus historias de Instagram. La frase apuntó a quienes pusieron en duda los testimonios o se preguntaron por qué las denunciantes habían mantenido vínculos con el dirigente social, remarcando la complejidad de este tipo de situaciones y las dinámicas que pueden darse en relaciones atravesadas por distintos tipos de violencia.
En otra publicación, la creadora de contenido reforzó su postura al compartir un informe televisivo en el que se hablaba de nuevas denuncias. Allí destacó una frase que buscó subrayar la dimensión del caso: “Estamos hablando de alumnas”. Luego agregó: “Somos muchas, en todos los ámbitos en los que se movía, mismo modus operandi”. Con esas palabras, la especialista sostuvo que existiría un patrón de comportamiento reiterado y que los relatos conocidos en los últimos días presentarían características similares entre sí.
Qué dijo Tea y Deportea sobre las denuncias contra Nacho Levy
Mientras la polémica continúa creciendo, distintas instituciones comenzaron a tomar medidas. Entre ellas, Tea y Deportea emitió un comunicado en el que informaron la activación inmediata de su Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia de Género. Según explicaron, la decisión incluyó medidas preventivas de carácter cautelar mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
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