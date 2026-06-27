Espectáculos La Mañana violencia de género Cecilia Ce compartió nuevas denuncias de violencia de género contra Nacho Levy: "Somos muchas"

Cecilia Ce volvió a expresarse en redes sociales tras la denuncia pública que realizó contra su expareja Nacho Levy, a quien acusó de haber ejercido violencia psicológica y abuso emocional durante la relación. En una nueva serie de publicaciones, la sexóloga compartió mensajes y testimonios de mujeres que relataron experiencias similares, y sostuvo que las conductas denunciadas no habrían sido hechos aislados. Sus posteos se produjeron en medio de la creciente repercusión del caso y de la aparición de nuevas voces.

Una alumna de Deportea también apuntó contra Nacho Levy Entre los contenidos difundidos, la influencer publicó el mensaje de una mujer que aseguró haber sido compañera de una joven que también habló públicamente sobre su vínculo con el periodista. “Yo era compañera de Sofi en Deportea y me acuerdo hablar algunas cosas que ella sentía raras. En ese momento no supe escuchar alertas para ayudarla o decirle que salga de ahí”, relató la usuaria. El testimonio también señalaba que el referente social era visto como una figura admirada y carismática, algo que, según la autora del mensaje, dificultaba advertir determinadas señales de alarma.

Nacho-Levy-2 Tras compartir ese relato, la terapeuta reflexionó sobre las críticas y cuestionamientos que recibió desde que decidió exponer su historia. “Después se preguntan ‘¿cómo caen las mujeres ahí?’”, escribió en una de sus historias de Instagram. La frase apuntó a quienes pusieron en duda los testimonios o se preguntaron por qué las denunciantes habían mantenido vínculos con el dirigente social, remarcando la complejidad de este tipo de situaciones y las dinámicas que pueden darse en relaciones atravesadas por distintos tipos de violencia.