¿Romance entre Julieta Prandi y Guido Sardelli de Airbag?
En las últimas horas crecieron los rumores de un posible vínculo de dos figuras que tuvieron una historia pasada. Qué dijo la actriz.
Julieta Prandi tuvo una separación escandalosa de Emanuel Ortega en medio de una situación caótica cuando se puso como principal hipótesis una supuesta infidelidad por parte de él. Lo cierto es que a pocas semanas del casamiento, le pusieron punto final.
Luego de un mes de haber confirmado la decisión de terminar con el vínculo, aparecieron hipótesis sobre un supuesto romance con Guido Sardelli, el cantante de Airbag, con el que ya habría tenido una historia amorosa.
Cómo fueron las versionas y qué dijo Prandi
Gustavo Méndez, periodista La Mañana con Moria, contó que la relación era un hecho: "Día jueves de la semana pasada, mirada va mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso”. Luego fue más directo y remató: “Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag”.
Sobre estas versiones que la vinculaban amorosamente con el cantante de la reconocida banda de rock, Prandi habló con Karina Iavícoli en Infama y reveló: "Tengo la mejor con Guido, tengo la mejor, pero estoy sola, chicos. Nada más por aclarar”.
“Lo loco es que yo no estoy saliendo”, contó en su relato. En su relato, Iavícoli contó: “La llamé a Julieta, porque la mejor manera de saber si es verdad o no es: ‘Julieta, ¿volviste con Guido?’ ‘De ninguna manera’, es la respuesta de Julieta”. Luego, sumó: “Sigue transitando su duelo por Emanuel Ortega, por su matrimonio, que todavía está casada”.
“Pasó un mes ya. Mejor, mejor. Transitándolo, chicos, es un proceso”, contó sobre su estado de ánimo y habló sobre una supuesta declaración de Emanuel Ortega donde habría abierto la puerta a una recomposición del vínculo con ella, soltó: “Yo no escuché nada. No lo escuché tampoco”. Cuando le preguntaron si lo esperaría, respondió: “Podría, pero la verdad no quiero hablar del tema”.
En su relato, Iavícoli la defendió: "También la criticaban. ‘Ah, cómo estabas re mal por Emanuel y ahora ya se te pasó tan rápido el duelo y volviste con Guido’”
Por otra parte, en su relato, fue contundente sobre su estado civil: “Estoy sola completamente”.
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