Espectáculos La Mañana Mala Fama La particular decisión económica de Hernán de Mala Fama: qué hace con todo el dinero que gana

El líder de Mala Fama visitó PH, Podemos Hablar y contó por qué prefiere compartir sus ganancias con familiares, amigos y personas que necesitan ayuda. Julieta Barontini Por Agregar LM Neuquén a







La particular decisión económica de Hernán de Mala Fama: qué hace con todo el dinero que gana

Hernán Coronel, cantante y líder de la banda de cumbia Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más llamativos de PH: Podemos Hablar. Durante su participación en el programa, el músico habló sobre su vínculo con el dinero y sorprendió con una particular filosofía de vida. Lejos de las ideas tradicionales sobre el ahorro y la administración de las ganancias, el artista explicó que no tiene interés en acumular dinero y que encuentra una mayor satisfacción en utilizarlo para ayudar a las personas de su entorno.

La particular relación de Hernán de Mala Fama con el dinero Durante la conversación, Andy Kusnetzoff, le consultó sobre sus hábitos económicos y el cantante no dudó en compartir su postura: “Me molesta la plata, no me gusta tener plata guardada, no me gusta ahorrar, nunca ahorré”, afirmó. En ese sentido, también contó que la única casa que tiene junto a su familia fue conseguida a través de un plan estatal, y dejó en claro que sus prioridades están lejos de acumular bienes o guardar sus ingresos.

Para explicar su manera de pensar, Coronel compartió una reflexión sobre la importancia de aprovechar las oportunidades para colaborar con los demás: “No desaproveches la oportunidad que puedas de alegrar, de ayudar, de comprarle algo a alguien que la está pasando mal”. Además, señaló que suele asistir económicamente a familiares, amigos y conocidos que atraviesan momentos complicados, incluso cuando algunos sienten vergüenza de pedirle ayuda: “Saben que yo se los voy a dar con alegría; lo reparto, lo comparto y me quedo re contento y re feliz”, expresó.