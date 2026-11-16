La particular decisión económica de Hernán de Mala Fama: qué hace con todo el dinero que gana
El líder de Mala Fama visitó PH, Podemos Hablar y contó por qué prefiere compartir sus ganancias con familiares, amigos y personas que necesitan ayuda.
Hernán Coronel, cantante y líder de la banda de cumbia Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más llamativos de PH: Podemos Hablar. Durante su participación en el programa, el músico habló sobre su vínculo con el dinero y sorprendió con una particular filosofía de vida. Lejos de las ideas tradicionales sobre el ahorro y la administración de las ganancias, el artista explicó que no tiene interés en acumular dinero y que encuentra una mayor satisfacción en utilizarlo para ayudar a las personas de su entorno.
La particular relación de Hernán de Mala Fama con el dinero
Durante la conversación, Andy Kusnetzoff, le consultó sobre sus hábitos económicos y el cantante no dudó en compartir su postura: “Me molesta la plata, no me gusta tener plata guardada, no me gusta ahorrar, nunca ahorré”, afirmó. En ese sentido, también contó que la única casa que tiene junto a su familia fue conseguida a través de un plan estatal, y dejó en claro que sus prioridades están lejos de acumular bienes o guardar sus ingresos.
Para explicar su manera de pensar, Coronel compartió una reflexión sobre la importancia de aprovechar las oportunidades para colaborar con los demás: “No desaproveches la oportunidad que puedas de alegrar, de ayudar, de comprarle algo a alguien que la está pasando mal”. Además, señaló que suele asistir económicamente a familiares, amigos y conocidos que atraviesan momentos complicados, incluso cuando algunos sienten vergüenza de pedirle ayuda: “Saben que yo se los voy a dar con alegría; lo reparto, lo comparto y me quedo re contento y re feliz”, expresó.
En contra de los ahorros: El recuerdo de sus padres y los regalos que les hizo
En otro tramo de la charla, el líder de Mala Fama recordó los gestos que tuvo con sus padres mientras estuvieron con vida. Según relató, una de sus mayores satisfacciones fue poder comprarles cosas que nunca habían tenido y mejorar las condiciones de su hogar. Entre las anécdotas, mencionó el día en que decidió regalarle un aire acondicionado a su mamá.
La emoción del momento lo llevó a resolverlo inmediatamente: “Le dije a mis amigos 'cárguenlo y llévenselo ya para la casa e instálenselo', y después fui y me compré otro, pero al toque se lo llevé a ella”. También repasó las distintas mejoras que realizó en la vivienda familiar, desde los ambientes hasta el mobiliario: “Ella nunca tuvo un somier, por ejemplo; le hice el baño, le hice la cocina, le compré todo”.
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