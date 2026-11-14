No miden el PH: Daniela Celis, otra víctima del programa de Andy Kusnetzoff

Daniela Celis vivió un momento incómodo durante la grabación de PH: Podemos Hablar , el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. La exparticipante de Gran Hermano contó que Rocío Robles le hizo una pregunta sobre la causa judicial que involucra a su expareja, Thiago Medina, pese a que había pedido expresamente no hablar del tema. La influencer relató lo sucedido en una entrevista con LAM y explicó que la producción estaba al tanto de su decisión. "Fue rara la situación, pero pasó" , resumió sobre el episodio.

La madre de las gemelas Aimé y Laia señaló que, durante sus cuatro años en los medios, nunca había puesto condiciones para participar de una entrevista. Sin embargo, esta vez había elegido establecer un límite por la sensibilidad del asunto y para preservar a sus hijas. "En estos cuatro años que estoy acá, que soy muy nuevita en el tema de los medios, yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema ", explicó.

"La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso", sostuvo Celis. Según reconstruyó, el episodio ocurrió durante el segmento en el que los invitados se hacen preguntas entre sí. En ese momento, Robles le consultó sobre la situación judicial vinculada a Medina, quien fue denunciado por presunto abuso sexual. "Entiendo que ella, en el careo, me hizo una pregunta que fue el tema de Thiago, que yo no quería tocarl o. De hecho, no lo toco por una cuestión de respeto", detalló.

La influencer explicó que decidió mantener su postura porque considera que se trata de una cuestión delicada, especialmente por sus hijas. "Es un tema muy sensible y por respeto a mis hijas también elijo no hablar sobre ese tema", manifestó. Aunque intentó responder sin profundizar, reconoció que la consulta la tomó por sorpresa y no supo inmediatamente cómo continuar con la dinámica del programa. "No sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No entendía cómo seguir la situación", agregó.

Cuál fue la reacción de Andy Kusnetzoff tras la pregunta de Robles

Celis adelantó que su reacción quedó registrada en la grabación y que los espectadores podrán advertir el cambio en su expresión cuando se emita el programa. "Lo van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó", anticipó. Además, contó que Robles notó su incomodidad y realizó otra pregunta para continuar la conversación. "Siento que ella me vio un poco a mí cuando me puse en situación, así que hizo otra pregunta encima de esa pregunta y terminé respondiendo en general", relató.

Pese al malestar, la grabación siguió adelante. La influencer contó que pensó en frenar la situación, pero decidió continuar por respeto al equipo de trabajo y a los demás invitados. "Me pasaron mil cosas por la cabeza, de decir qué hago. Pero soy muy respetuosa, entiendo que es un trabajo, que están los camarógrafos, que era muy tarde y que todos se querían ir a su casa", recordó. Finalmente, optó por seguir con la entrevista y evitar que el momento se extendiera.

Otro escándalo para PH y Andy Kusnetzoff: Daniela Celis acordó que no le pregunten por la causa de Thiago Medina y no se cumplió, la descolocaron al aire.

Andy me pidió disculpas”

La pregunta me descolocó”

Es la primera vez que pido no hablar de un tema.

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Después de la grabación, integrantes de la producción se acercaron para disculparse. También lo hizo Kusnetzoff, quien quiso aclararle que no había indicado que Robles le preguntara por el tema. "Andy se me acercó y me pidió disculpas por la situación. Me dijo: 'Vas a pensar que yo le dije a Rocío que te pregunte eso. Te juro que no sabía nada'", contó. Celis aseguró que aceptó las explicaciones: "Elijo creer, elijo confiar. Todos se me acercaron, me pidieron disculpas".

Por último, reconoció que el episodio modificó el ánimo con el que había vivido la experiencia, ya que el encuentro había transcurrido de manera distendida hasta ese momento. "Es una pena porque el programa estaba lindo, divertido, fue emotivo. Hubo muchas historias de vida, nos conocimos y nos abrimos todos. Quizás a mí me bajó un poco la energía porque no me esperaba esa situación", concluyó. En la misma entrevista, además, se refirió al vínculo cotidiano que mantiene con Medina como padre de sus hijas, más allá de la separación.