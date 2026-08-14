Daniela Celis contó en un stream por qué terminó con Nick Sicaro y fue contundente con sus respuestas sobre esa relación.

Daniela Celis reveló que tiene bloqueado a Nick Sicaro y dijo que la verdad va a salir a la luz: ¿estuvo Lolo en el medio?

La relación entre Daniela Celis y Nick Sicaro quedó definitivamente en el pasado y la influencer no tuvo reparos en contar qué ocurrió entre ellos. Luego de que el youtuber confirmara su noviazgo con Lolo Poggio , Daniela habló sobre aquel vínculo que en su momento había sido presentado públicamente como una relación que terminó en buenos términos.

Sin embargo, sus recientes declaraciones dejaron entrever que el desenlace habría sido bastante más distante de lo que se conocía. Durante una charla con el influencer Sebi Manzoni , conocido como “La tía Sebi”, Celis repasó su historia con Sicaro y explicó por qué decidió cortar cualquier posibilidad de contacto.

Al ser consultada sobre su vínculo con el youtuber, Daniela se encargó primero de aclarar que nunca llegó a considerar que hubieran formado una pareja consolidada: "Yo no sé si llegó a ser relación. Me empecé a conocer con una persona que terminó en nada porque ya no estoy con él. Pero solamente fue eso".

Según explicó, la exposición mediática tuvo un papel importante en que aquel vínculo se hiciera público. Ambos comenzaron a ser relacionados después de que la influencer cerrara definitivamente la posibilidad de una reconciliación con Thiago Medina, padre de sus gemelas: "Lamentablemente fue blanqueada porque empezó todo en cámara. Porque si no, tampoco la blanqueaba. Si estoy conociendo a alguien ni lo presento enseguida".

Daniela también fue directa al explicar por qué el vínculo no prosperó y señaló que la falta de interés habría sido un factor determinante: "No funcionó porque yo creo que él tenía que haber dado un poquito más para que funcione. Como que él no estaba tan interesado y yo tampoco, quizás por eso no funcionó".

Lolo Poggio se puso de novia con el ex de Daniela Celis, un ex Gran Hermano.

Además, remarcó que nunca llegó a existir una relación amorosa formal entre ambos y contó que decidió comunicar públicamente el final para evitar que continuaran vinculándola con Sicaro: "Nunca llegué a estar en una relación de un vínculo amoroso. Por eso cuando ya terminó todo dije 'necesito blanquear que no estoy más con él' para que tampoco se me siga vinculando con él".

Daniela Celis descartó una segunda oportunidad

La conversación tomó otro tono cuando Sebi Manzoni le preguntó si existía alguna posibilidad de que la historia tuviera una segunda oportunidad. La respuesta de Daniela fue inmediata y dejó poco margen para las dudas: "No, no, no. Ya está, ni media, nada, cero. Bloqueado en todos lados". La influencer incluso hizo referencia a supuestas quejas de Nick por haber dejado de seguirlo en redes sociales y lanzó una fuerte respuesta: "Escuché que se estuvo quejando de que lo dejé de seguir. Bueno, lo bloqueo ¿Qué se queja? que no hable más".

Pero lejos de cerrar completamente el tema, Celis dejó una advertencia sobre las razones que habrían provocado el final del vínculo y anticipó que eventualmente podrían conocerse nuevos detalles: "No tiene chance ni de que me hable y ya van a saber por qué. Porque todo siempre sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre y en algún momento la gente se va a enterar". Las declaraciones de Daniela Celis aparecen después de que Nick Sicaro y Lolo Poggio oficializaran su romance en un stream de Telefe, luego de las señales que ambos habían dado durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada.