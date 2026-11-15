¿Se viene el final? Las dos opciones que se barajan para el último programa de Mirtha Legrand

El futuro televisivo de Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena ante la posibilidad de que realice una última aparición especial para despedirse de su público. Según trascendió, la productora y el entorno íntimo de la conductora analizan organizar una emisión única que marque el cierre de su histórica trayectoria en la pantalla chica . La propuesta todavía no está confirmada y tampoco tiene una fecha definida.

La idea comenzó a tomar forma después de que la diva retomara gradualmente algunas actividades sociales , tras atravesar un período de internación y recuperación que la mantuvo alejada de los estudios durante las últimas semanas. En los últimos días, volvió a recibir a sus amistades más cercanas en su residencia de la avenida del Libertador, donde organizó su tradicional encuentro para tomar el té. Ese reencuentro habría servido como escenario para conversar sobre sus próximos pasos.

De acuerdo con la información publicada en la sección La Pavada del diario Crónica, tanto sus productores como sus familiares evalúan la posibilidad de realizar un programa especial para homenajearla y cerrar su ciclo televisivo . Por el momento, no trascendieron detalles sobre el formato, los posibles invitados ni cuándo podría concretarse. La alternativa se encuentra en una etapa de análisis y dependerá de las condiciones de salud de la conductora y de las circunstancias que rodeen su recuperación.

En paralelo, otro acontecimiento importante aparece en el horizonte de la histórica figura: la celebración de sus 100 años. Mirtha Legrand cumplirá un siglo de vida y su entorno también contempla la posibilidad de organizar un festejo especial para esa fecha. La eventual despedida de la televisión y el centenario serían dos momentos distintos, aunque ambos forman parte de los planes que comenzaron a circular alrededor de la diva. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre cómo se llevarán adelante.

[ESPECTÁCULOS] Mirtha Legrand se va a despedir de la televisión, según CRÓNICA: la diva de 99 años hará un "programa especial" que contará con "muchos invitados" y se emitiría en diciembre para ponerle un punto final a su extensa carrera. https://t.co/4v8GmqPO3U pic.twitter.com/7MEaLwOWlK — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 13, 2026

Qué pasará con el ciclo de Juana Viale

Mientras se define qué sucederá con la conductora, su nieta Juana Viale continúa al frente de los programas que mantienen vigente el histórico formato familiar en la pantalla de eltrece. Después de cumplir con la grabación del ciclo que se emite hoy, la actriz tiene previsto tomarse un receso laboral de aproximadamente diez días. La pausa alimentó las especulaciones sobre quién podría ocupar la conducción durante su ausencia y cómo se organizará la programación en el tramo final del año.

La continuidad de Juana también representa un respaldo para el ciclo mientras se espera una definición sobre el futuro televisivo de su abuela. Desde hace tiempo, ambas se alternan en la conducción de los históricos encuentros, con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana como espacios centrales de la programación. La posibilidad de una emisión especial de despedida, por eso, tendría un significado particular para la historia del formato y para los espectadores que acompañaron a la conductora durante décadas.

Por ahora, la eventual última aparición de Mirtha Legrand permanece en evaluación. No se anunció una fecha, tampoco se confirmó que vaya a realizarse ni se precisó quiénes participarían de ese programa. La decisión estará condicionada por su evolución y por lo que determine su entorno. Mientras tanto, la expectativa también está puesta en su centenario, una celebración que podría convertirse en otro acontecimiento destacado para la televisión y el espectáculo argentino.