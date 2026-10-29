Cómo está Mirtha Legrand: el encuentro con amigos y un gesto que llamó la atención
El pasado 6 de octubre la conductora fue dada de alta tras más de tres semanas internada. Este fin de semana retomó una de sus actividades favoritas.
Crece la expectativa por el regreso de Mirtha Legrand a la televisión después de haber recibido el alta médica el pasado 6 de octubre. Sin embargo, hasta el momento, la vuelta a la pantalla se demora y la diva se recupera del cuadro de neumopatía que obligó a que estuviera internada casi tres semanas en el Sanatorio Mater Dei.
Aunque el deseo de la diva es volver a su trabajo lo más rápido posible, de a poco, retoma sus actividades. Los domingos de tés fue el primer plan que Mirtha decidió que volviera a su rutina. Una de las invitadas fue Teté Coustarot y contó sobre su salud. “Esta bárbara, está linda. Está con mucho humor. Incisiva como siempre. Tiene una cabeza prodigiosa, una mente increíble”, destacó la conductora. Luego, añadió: “Estaba coqueta, maquillada”.
Un dato que llamó mucho la atención fue que la conductora sorprendió a sus invitados en su ingreso al té. "Puso la música de la apertura del programa cuando entró", reveló Coustarot.
También, aclaró que no fue de esos tés “multitudinarios” y que eran pocos los presentes: “Estábamos Dany Mañas, Amalia, Héctor Vidal Rivas y yo”. “La que organizó toda fue Marcela Tinayre”, indicó.
Por último, habló de la emoción de Mirtha por el apoyo de su público este último tiempo, durante sus internaciones: “Está muy conmovida con las hermosas muestras de cariño que ha tenido”.
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