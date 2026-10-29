El pasado 6 de octubre la conductora fue dada de alta tras más de tres semanas internada. Este fin de semana retomó una de sus actividades favoritas.

Cómo está Mirtha Legrand: el encuentro con amigos y un gesto que llamó la atención

Crece la expectativa por el regreso de Mirtha Legrand a la televisión después de haber recibido el alta médica el pasado 6 de octubre. Sin embargo, hasta el momento, la vuelta a la pantalla se demora y la diva se recupera del cuadro de neumopatía que obligó a que estuviera internada casi tres semanas en el Sanatorio Mater Dei.

Aunque el deseo de la diva es volver a su trabajo lo más rápido posible, de a poco, retoma sus actividades. Los domingos de tés fue el primer plan que Mirtha decidió que volviera a su rutina. Una de las invitadas fue Teté Coustarot y contó sobre su salud. “Esta bárbara, está linda. Está con mucho humor. Incisiva como siempre. Tiene una cabeza prodigiosa, una mente increíble ”, destacó la conductora. Luego, añadió: “ Estaba coqueta, maquillada ”.

Un dato que llamó mucho la atención fue que la conductora sorprendió a sus invitados en su ingreso al té. "Puso la música de la apertura del programa cuando entró", reveló Coustarot.

También, aclaró que no fue de esos tés “multitudinarios” y que eran pocos los presentes: “Estábamos Dany Mañas, Amalia, Héctor Vidal Rivas y yo”. “La que organizó toda fue Marcela Tinayre”, indicó.

Por último, habló de la emoción de Mirtha por el apoyo de su público este último tiempo, durante sus internaciones: “Está muy conmovida con las hermosas muestras de cariño que ha tenido”.