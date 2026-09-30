"Tres platos impresentables": de quiénes fueron las peores presentaciones de Masterchef en el último desafío
El jurado fue contundente a la hora de analizar los platos de una nueva edición del certamen de cocina. Quiénes van a la noche de última chance y quiénes estarán en la noche de beneficios.
Gran Hermano Generación Dorada quedó en la historia para la señal Telefe tras definir a Sol como la campeona e inició un nuevo proyecto televisivo: MasterChef Celebrity, el formato de cocina que reúne distintas figuras del medio de comunicación que cocinan distintos platos para avanzar en el certamen. Al paso de dos ediciones, ya hubo fuertes repercusiones por sus creaciones.
Pasan las ediciones y el jurado sigue mostrando su cara más ruda a la hora de analizar cada detalle de los menú elegidos. En el segundo episodio emitido, el trío de chef conformado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui, fueron explosivos contra tres platos.
El jurado, infranqueable: "Había tres platos impresentables"
Fue Martitegui quien puso su cuota de acidez a la vista de todo con un análisis crudo sobre diferentes platos presentados: "Había tres platos impresentables".
Karina Mazzoco y Sebastián Presta subieron al balcón, junto a Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt que lograron cautivarlos con sus creaciones. También se subió sobre el final Hernán de Mala Fama. Sin embargo, otros tuvieron una noche para el olvido.
Pachu Peña, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Diego Ramos fueron llamados para darles un llamado de atención: "No todo está mal y que hay que recapacitar".
Quiénes cocinarán en la noche de última chance
- Marta Fort
- Grego Rossello
- Mike Amigorena
- Pablo Migliore
- Morena Beltrán
- Alejandro Lerner
- Campi
- Luck Ra
- Pachu Peña
- Lizy Tagliani
- Rocío Robles
- Diego Ramos
*Solo uno se salva de la gala de eliminación
Quiénes estarán en la noche de beneficios
- Nazareno Casero
- Luciana Geuna
- Elizabeth “La Negra” Vernaci
- Josefina “China” Ansa
- Edith Hermida
- Paula Trapani
- Karina Mazzoco
- Seba Presta
- Juli Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Mala Fama
- Pablo Giralt
*Batallan por medallas. Uno va a la gala de eliminación
Todos los platos de la noche
- Diego Ramos: Risotto con chipirones.
- Karina Mazzocco: Langostinos salteados con manteca y oliva, ensalada de hinojo, pepino y naranja.
- Juli Poggio: Langostinos salteados con pepino y limón.
- Marta Fort: Arroz con chipirones.
- Grego Rossello: Sardina al horno con vegetales y papines escarchados.
- Pachu Peña: Sardinas salteadas con papas hervidas y al horno, chile hervido, jengibre y champiñones.
- Seba Presta: Arroz con langostinos
- Hernán “Mala Fama” Coronel: Sardinas fritas con ensalada caliente y papines con chauchas hervidas.
- Rocío Robles: Arroz yamaní con chipirones y ensalada fresca.
- Pablo Giralt: Langostinos grillados con papines al pimentón y yogur de pepino.
- Lizy Tagliani: Chipirones a la sartén con guarnición de almendras, ralladura de apio y manzana más vegetales grillados.
- Julieta Nair Calvo: Sardinas a la sartén, puré de zanahoria con kale al horno y salsa de eneldo.
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