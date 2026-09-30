El jurado fue contundente a la hora de analizar los platos de una nueva edición del certamen de cocina. Quiénes van a la noche de última chance y quiénes estarán en la noche de beneficios.

"Tres platos impresentables": de quiénes fueron las peores presentaciones de Masterchef en el último desafío

Gran Hermano Generación Dorada quedó en la historia para la señal Telefe tras definir a Sol como la campeona e inició un nuevo proyecto televisivo: MasterChef Celebrity , el formato de cocina que reúne distintas figuras del medio de comunicación que cocinan distintos platos para avanzar en el certamen. Al paso de dos ediciones, ya hubo fuertes repercusiones por sus creaciones.

Pasan las ediciones y el jurado sigue mostrando su cara más ruda a la hora de analizar cada detalle de los menú elegidos. En el segundo episodio emitido, el trío de chef conformado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui , fueron explosivos contra tres platos.

Fue Martitegui quien puso su cuota de acidez a la vista de todo con un análisis crudo sobre diferentes platos presentados: "Había tres platos impresentables".

Karina Mazzoco y Sebastián Presta subieron al balcón, junto a Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt que lograron cautivarlos con sus creaciones. También se subió sobre el final Hernán de Mala Fama. Sin embargo, otros tuvieron una noche para el olvido.

Pachu Peña, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Diego Ramos fueron llamados para darles un llamado de atención: "No todo está mal y que hay que recapacitar".

Quiénes cocinarán en la noche de última chance

Marta Fort

Grego Rossello

Mike Amigorena

Pablo Migliore

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Campi

Luck Ra

Pachu Peña

Lizy Tagliani

Rocío Robles

Diego Ramos

*Solo uno se salva de la gala de eliminación

Quiénes estarán en la noche de beneficios

Nazareno Casero

Luciana Geuna

Elizabeth “La Negra” Vernaci

Josefina “China” Ansa

Edith Hermida

Paula Trapani

Karina Mazzoco

Seba Presta

Juli Poggio

Julieta Nair Calvo

Mala Fama

Pablo Giralt

*Batallan por medallas. Uno va a la gala de eliminación

Todos los platos de la noche