Revelaron el primer teaser de "Sonnental", la nueva serie de los creadores de "Dark": por qué promete ser un éxito en HBO Max
La reconocida plataforma mostró un adelanto sobre la producción alemana que es producida por Jantje Friese y Baran bo Odar. El adelanto.
La plataforma HBO Max presentó un primer teaser de "Sonnental", el thriller criminal alemán que tendrá encargado a dos figuras que han brillado con "Dark" y "1899". Una serie que promete misterio, terror psicológico y otros detalles oscuros que buscarán atrapar a los consumidores de series.
La misma contará con seis episodios, aunque aún no se conoció la duración que tendrá cada uno de ellos. En esa cantidad se desarrollará la historia de una perfiladora criminal de Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), que vuelve a su pueblo con el fin investigar una serie de asesinatos, inspirados en un libro que cuenta historias de niños que reciben castigos extremos por tener mala conducta.
¿Quién protagoniza la serie y quiénes la producen?
La producción está protagonizada por Lisa Vicari, quien interpreta a Martha Nielsen en "Dark". Otro de los detalles especiales es que será producida por Jantje Friese y Baran bo Odar, creadores de la serie recientemente mencionada.
Además, se trata de una producción original alemana de HBO Max.
¿Cuándo se estrena?
El estreno de "Sonnental" está programado para realizarse en marzo de 2027, a través de la plataforma HBO Max.
Elenco principal
- Lisa Vicari: Anja Vogler
- Peter Kurthn: investigador Norbert Troschitz
- Jan Friedrichsen: Max (hijo de Anja)
- Iris Böhm: Kerstin (madre de Anja)
- Merlin Rose
- Maria Simon
- Mišel Matievi
- Stipe Erceg.
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