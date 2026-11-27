Espectáculos La Mañana HBO Revelaron el primer teaser de "Sonnental", la nueva serie de los creadores de "Dark": por qué promete ser un éxito en HBO Max

La reconocida plataforma mostró un adelanto sobre la producción alemana que es producida por Jantje Friese y Baran bo Odar. El adelanto. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







Revelaron el primer teaser de "Sonnental", la nueva serie de los creadores de "Dark": por qué promete ser un éxito en HBO Max

La plataforma HBO Max presentó un primer teaser de "Sonnental", el thriller criminal alemán que tendrá encargado a dos figuras que han brillado con "Dark" y "1899". Una serie que promete misterio, terror psicológico y otros detalles oscuros que buscarán atrapar a los consumidores de series.

La misma contará con seis episodios, aunque aún no se conoció la duración que tendrá cada uno de ellos. En esa cantidad se desarrollará la historia de una perfiladora criminal de Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), que vuelve a su pueblo con el fin investigar una serie de asesinatos, inspirados en un libro que cuenta historias de niños que reciben castigos extremos por tener mala conducta.

¿Quién protagoniza la serie y quiénes la producen? La producción está protagonizada por Lisa Vicari, quien interpreta a Martha Nielsen en "Dark". Otro de los detalles especiales es que será producida por Jantje Friese y Baran bo Odar, creadores de la serie recientemente mencionada.