Felipe Fort decidió hacer un cambio rotundo en su físico y decidió compartirlo con sus más de 900 mil seguidores en la cuenta de Instagram. Decidió afrontarlo con un fuerte enfoque y es por eso que, al paso de siete meses desde el día que inició el proceso, los cambios son más que elocuentes.

El hijo de Ricardo Fort inició un proceso de tonificación de su cuerpo, con el fin de abandonar su estilo delgado y empezar a darle mayor volumen a los músculos. Dejó de lado las comidas chatarras, e incluso las que produce la mega empresa que heredó de su padre.

A su vez, esta decisión tuvo que ver con su futuro laboral debido a que realiza distintas campañas como modelo. Hace algunas semanas hizo una producción para Prada Beauty y, también, con BAFWEEK.

La foto que llamó la atención por el cambio

Las imágenes de Pablo Migliore y Marta Fort que desataron el escándalo: qué estaban haciendo en el boliche que despertó la furia de su mujer

El video de Pablo Migliore y Marta Fort durante una salida nocturna volvió a poner a los participantes de MasterChef Celebrity en el centro de la escena. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, despertaron rumores de un posible romance y hasta versiones de un supuesto conflicto matrimonial del exarquero.

Sin embargo, en medio de las especulaciones, apareció una explicación que podría cambiar por completo la interpretación de lo ocurrido. Paula Varela contó qué habría querido expresar el exfutbolista con el particular movimiento de su mano, que muchos interpretaron como una referencia a su anillo de casado.

Qué pasó entre Pablo Migliore y Marta Fort en Tropitango

Todo comenzó durante una salida grupal de los integrantes de MasterChef Celebrity al boliche Tropitango, ubicado en Pacheco. Allí, Migliore y la hija de Ricardo Fort fueron grabados mientras compartían un momento de diversión y se mostraban muy cercanos.

Una de las imágenes llamó especialmente la atención: el exarquero realizó un gesto con su mano que parecía imitar el movimiento de quitarse un anillo de matrimonio. La secuencia alimentó las versiones de un acercamiento sentimental y, según contó Natalie Weber en el programa, habría provocado el enojo de la esposa de Migliore. Consultada por Alejandro Guatti, Marta se encargó de desmentir cualquier posibilidad de romance con su compañero de reality: “No, no, no. Es un cag... de risa. Cero”, respondió entre risas, al ser consultada sobre los rumores.

La contundente aclaración de Marta Fort sobre su presente sentimental

Además de negar un vínculo amoroso con el exfutbolista, la mediática aprovechó las cámaras para hablar de su situación sentimental después de su reciente separación de Juan Manuel Ramírez. Según explicó, tuvo una conversación con su expareja para cerrar definitivamente esa etapa, aunque por ahora no tiene intenciones de volver a apostar al amor: “Estoy soltera chicos, déjenme estar soltera”, expresó, dejando en claro que prefiere disfrutar de este momento sin comenzar una nueva relación.

Paula Varela explicó el verdadero significado del gesto de Pablo Migliore

La explicación que faltaba llegó después, cuando Paula Varela compartió una versión diferente sobre la secuencia que había generado tanta repercusión. Según la periodista, Migliore no estaba haciendo referencia a su matrimonio ni insinuando un acercamiento con Marta. En realidad, se trataba de una broma dirigida a las personas que estaban alrededor de ellos durante la noche: “Él le estaba haciendo un chiste a ella y diciéndole a toda la gente que estaba abajo que ‘Martita está soltera’ mientras hacía el gesto del anillo”, explicó Varela.

De esta manera, el movimiento que había despertado las especulaciones tendría una explicación mucho más sencilla: una humorada entre compañeros del certamen gastronómico. No obstante, no es la primera vez que Pablo Migliore queda envuelto en rumores sentimentales desde su participación en MasterChef Celebrity. Semanas atrás, también había sido relacionado con China Ansa, otra integrante del programa, quien salió públicamente a desmentir cualquier vínculo amoroso.