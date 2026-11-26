Aquí un repaso de las palabras mas recordadas de la diva.

Las mejores 10 frases de Mirtha Legrand: dichos que quedaron grabados en la memoria.

Rosa María Juana Martínez Suárez, mejor conocida por todos los argentinos como Mirtha Legrand , nació en Villa Cañás, Santa Fe, el 23 de febrero de 1927, melliza de María Aurelia Martínez Suárez. Chiquita, La Chiqui, la diva de los almuerzos, la reina de la televisión, glamorosa, polémica, amada y criticada, pero única en lo suyo.

A lo largo de más 80 años de carrera, con decenas de películas, obras de teatro, radio y sobre todo, televisión, su segundo hogar. Al frente de sus clásicos almuerzos, desde 1968 Mirtha batió todos los récords. A pesar de algunas interrupciones en distintos años y por diferentes pantallas, su ciclo marcó un antes y un después en la televisión argentina. Desde ese espacio, con invitados o sola, siempre con las cámaras como testigo, Mirtha lanzó frases que pasaron a formar parte de la cultura popular. Algunos más divertidos, otros picantes y polémicos, sus dichos nunca pasaron desapercibidos. Aquí un repaso por algunos de los más famosos.

Lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan; si te ven bien, te contratan. Lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan; si te ven bien, te contratan.

La cita, una de las más repetidas como despedida en cada emisión de sus almuerzos, tuvo una trascendencia inesperada cuando, en 2017, fue reproducida como “pensamiento del día” en el subte londinense. La cuenta oficial de la Oval Station, perteneciente a la estación de subte de Kennington, en Londres, publicó la frase en uno de sus carteles informativos que pudieron leer los cientos de miles de usuarios del metro de la capital británica.

¿Qué se creen que tengo, 20 años? Bastante esfuerzo hago, carajo, mierda. ¿Qué se creen que tengo, 20 años? Bastante esfuerzo hago, carajo, mierda.

El exabrupto no fue dicho al aire, sino detrás de cámaras durante una grabación y en medio de una discusión con su marido (y entonces director del programa), Daniel Tinayre. Una cámara indiscreta lo captó y se hizo público. La frase generó furor porque mostraba un costado de la diva, en su intimidad, nunca antes visto.

Yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa. Yo no soy rencorosa, pero sí memoriosa.

Ese leit motiv lo suele usar para echarle en cara a algún invitado un enfrentamiento anterior y dejar en claro que ella no deja pasar una.

Este programa trae suerte. Este programa trae suerte.

Su caballito de batalla, una mezcla de publicidad y autobombo, que le dio buenos resultados y se popularizó. Y la farándula lo cree con los ojos cerrados.

La gente dice que con ustedes se viene el zurdaje. La gente dice que con ustedes se viene el zurdaje.

La frase se la dijo a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández en 2003. Años después, ella misma admitió que había sonado un poco fuerte.

Siempre muy politizada, muy de izquierda... Siempre muy politizada, muy de izquierda...

En la misma línea, la que recibió esos dichos fue la actriz Cecilia Rosetto luego de expresar una opinión. Fue una de las frases más criticadas de la diva.

Yo... ¡Yo soy la dueña! Yo... ¡Yo soy la dueña!

La sentencia fue dicha en el marco de la ficción La dueña, que protagonizó en 2012 en un esperado regreso a la televisión pero como actriz, por Telefe. Eran palabras de su personaje pero le iban como anillo al dedo.

El público se renueva. El público se renueva.

Otro de los latiguillos a los que recurre cuando quiere que alguno de sus invitados o ella misma vuelva a contar alguna anécdota.

Lo digo, no lo digo... Lo digo, no lo digo...

Como un juego, Mirtha usa ese latiguillo para generar intriga sobre un anuncio. Y pone su dedo índice sobre sus labios.

Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida.

A modo de sentencia de autoayuda, Mirtha aconseja a su público con esta frase que le encanta repetir.