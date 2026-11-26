La modelo, Rocío Marengo , contó mediante sus redes sociales que casi protagoniza un accidente fatal en la ruta y que, por fortuna, solo se llevó un gran susto y que no sufrió más que daños materiales.

En sus historias de Instagram, la mediática mostró la rotura que sufrió uno de sus neumáticos tras pasar por arriba de un gran bache en plena ruta: "Hola, hoy no ceno. Ya me comí el pozo más grande de Argentina".

Pero, eso no fue todo, ya que minutos más tarde Rocío Marengo compartió que su hermano la había ido a ayudar y le advirtió: "Igual siempre se puede estar peor porque pensé que era una goma nada más la que hice mierda pero llega mi hermano y me dice 'no Ro, rompiste las dos'".

Además, aseguró que estaba repleta de furia: "Me estoy guardando todo lo que siento en este momento, tengo el corazón parado del susto. Me quiero cortar las tetas".

Más tarde, cuando el susto disminuyó, escribió muy indignada: "Ahora que pasó el susto y estamos en casa. ¿Qué onda vialidad? ¿Quién se hace cargo? La ruta 47 y la ruta 42 son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de pedo, atrás nuestro a otro auto le pasó lo mismo que a mi. ¡Los pozos son gigantes! Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. Y sepan que estoy tranquila, no digo todo lo que siento pero no descarto decirlo".

El polémico motivo por el que Rocío Marengo prefiere charlar con la IA

La tecnología sigue avanzando y cada día que pasa se instala aun más en la vida de las personas debido a la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) con la capacidad de poder brindarle un servicio al usuario. Tanta injerencia ha logrado tener que algunas personas utilizan este aspecto para ayuda psicológica. Rocío Marengo sorprendió al revelar para qué utiliza la nueva tecnología que causó una revolución en los últimos años: "Bueno, está mal, no lo hagan en sus casas, pero yo lo utilicé como psicólogo".

Luego en su relato dijo: “Bueno, pero lo usé, no voy a mentir. No me juzguen. Lo único que pido es que no me juzguen”. A su vez sumó que se trata de una práctica diaria: “Estoy todo el tiempo hablándole, porque él ya me conoce".

“Encuentro una respuesta y me hace bien. Imaginate con el tratamiento de fertilidad, yo tenía que preguntarle 20 millones de veces a mi médica lo mismo. Yo le pregunto y no me juzga la máquina”, sumó en la mesaza que conduce Juana Viale. “Cuando él me tiene que decir, me lo dice", sostuvo y cerró: “Yo hay cosas que no sé si contaría... Y él siento que no me juzga”.