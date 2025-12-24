El regalo más esperado que recibió Rocío Marengo en Navidad

Después de semanas de angustia y expectativa por el alta de Isidro, Rocío Marengo compartió con sus seguidores el mejor regalo en las vísperas de Navidad.

La mediática eligió subir una historia en sus redes sociales con un mensaje cargado de amor. “Mi amorcito, llegó el día. Hoy nos vamos a casa” , escribió junto a una imagen que enterneció a todos. Isidro aparece dormido junto a un peluche de un elefante que parece mimarlo y custodiarlo.

Vale recordar que, a dos días del nacimiento de Isidro, la flamante madre, Rocío Marengo, rompió el silencio y contó con profunda emoción cómo fue la llegada al mundo de su tan deseado hijo, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort.

El bebé estuvo en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi porque nació prematuro, cuándo modelo transitaba las 33 semanas de embarazo. Rocío habló con María Fernanda Callejón, describió la cesárea de urgencia que le realizaron y dio detalles de la salud del bebito. “Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, adelantó la panelista de La Mañana con Moria. Luego puso al aire un audio con la palabra de Marengo.