Tras las críticas por su rol como madre, Rocío Marengo compartió una feliz noticia sobre su hijo

Rocío Marengo pudo atravesar un duro momento en su vida con el embarazo que transitó en los últimos meses. A través de sus redes sociales contó detalles de su embarazo: "¡Isi bebito campeón salió de la incubadora! Ahora está en cunita común. Acá montando guardia", reza el posteo de su madre que reposteó la mediática.

“ Falta menos. Gracias, ma. Tu ejemplo, tu apoyo incondicional, tu todo me hace más fuerte. Te amo”, escribió Rocío en sus historias. Según se conoció en las redes, Isidro, el niño que nació prematuro, pasó de neonatología a una sala común.

Luego por el mismo medio expuso su enojo a las críticas que le llegaron por una foto que compartió donde se la ve en una salida con amigas. “¡La gran mentira de las redes! Mostrás un video vestida, que salís a comer con tu familia, y te juzgan de mala madre, sin saber como estas por dentro “, comenzó escribiendo.

Rocío Marengo

“Te pones un remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa diría algo. Sus comentarios hablan de ustedes, no de mí. Si quieren les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar. Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté”, continuó en sus escritos.

Más allá del descargo, expresó en el mismo texto cómo se gestó el embarazo:“Fue de urgencia, con Isi corrimos riesgo de vida. Fue un ‘ya al quirófano’. Mi obstetra Alejandro Falco fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, si no no se animarían a opinar. Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor”.

Para cerrar, confesó: “Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.