Durante las últimas emisiones de esta semana, panelistas y conductores de eltrece aparecieron en pantalla con anteojos de sol sin razón aparente. La consigna incluso alcanzó a El Zorro , donde los personajes de la histórica serie fueron modificados con IA para cumplir esa premisa.

Este jueves, Moria Casán , al aire de La Mañana con Moria, explicó: "A partir de hoy, el sol de El Trece brilla más fuerte porque empieza a trasmitir en 4K".

Esto implica que desde hoy, el canal del solcito tendrá más definición y calidad en sus imágenes. Eduardo Bayo, gerente de Tecnología de Artear, explicó que para poder cumplir con este objetivo, se realizó una gran inversión en equipos y en capacitación del personal. "Una imagen que tiene cuatro veces más definición que la actual implica adaptar muchas áreas: maquillaje, escenografía, iluminación y demás", agregó.

De esta manera, la audiencia de eltrece descubrió el por qué de la campaña con los lentes de sol que tanto misterio habían producido en las últimas horas.

Revelan quién sería la periodista que reemplazaría a María Fernanda Callejón en el programa de Moria

La televisión argentina comienza a definir sus movimientos de cara a la próxima temporada y uno de los programas que podría renovar su equipo es La Mañana con Moria. Después de confirmarse que María Fernanda Callejón dejará el ciclo de eltrece a fines de diciembre, trascendió el nombre de una periodista que tendría posibilidades de sumarse al magazine en 2027.

La información fue revelada por el periodista Guido Záffora, donde dio detalles sobre las conversaciones que podrían abrir una nueva etapa en el programa conducido por Moria Casán. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, la posible incorporación ya generó repercusiones. Según contó Záffora, la periodista que estaría en los planes de la producción para ocupar el lugar de Callejón sería Débora D’Amato, quien actualmente trabaja en Mediodía Bien Arriba, el ciclo que conduce Carlos Monti por Canal Siete.

La posibilidad de un cambio de pantalla tomó fuerza después de que el panelista mencionara su nombre en el programa. Sin embargo, D’Amato se comunicó directamente con él para aclarar que, hasta el momento, no había recibido ninguna propuesta formal: “Hola locura, me dicen que soy un enigmático tuyo. Conmigo no habló nadie. Dicho esto, ojalá”, le escribió la periodista a Záffora. De esta manera, aunque evitó confirmar cualquier tipo de negociación, dejó abierta la posibilidad de incorporarse al equipo de Moria en caso de que la convocatoria se concrete.

Durante el intercambio en DDM, César Carozza, abogado y amigo cercano de Moria Casán, también aportó información sobre el vínculo entre ambas. El letrado aseguró que la conductora tendría una buena consideración de la periodista y que su llegada sería bien recibida: “A Moria siempre le gustó y le tiene mucho cariño”, afirmó Carozza, una declaración que alimentó las versiones sobre el posible desembarco de D’Amato en el programa.