Las dos figuras de la TV apuntaron contra un conductor del medio y lo posicionaron como uno de los responsables. Qué dijeron.

Cecilia Insinga anunció en sus redes sociales que debe cambiar su rumbo laboral por obligación. Es que la señal LN+, a la cual pertenecía tras su paso por TN, decidió desvincularla a fin de año .

"Les quería contar que a partir del 31 de diciembre no voy a estar más en LN+ . Me lo comunicaron hace un par de semanas. El programa se termina. Van a reubicar, por suerte, a todos mis compañeros, así que no se quedan sin trabajo", le contó Insinga a sus seguidores.

En el video, siguió contando: "A la única que no reubican es a mí. Entiendo que algo que dije o hice o pregunté sobre todo, porque en realidad yo no doy opinión, no doy información, puede haber molestado". Debido a este anuncio, algunos hicieron responsable a una figura del canal.

Jorge Rial apuntó contra Luis Majul por esta situación

En su relato, el periodista Jorge Rial aseguró en su canal de streaming que el despido tenía un responsable: Luis Majul.

"Me cuentan que Cecilia Insinga, que dejó TN después de muchos años y apostó por LN+ pero no era la voz que querían... Luis Majul pidió su cabeza, entre otros, porque las preguntas de ella incomodaban a alguien del poder. Lamentablemente, va a quedar afuera de la programación", dijo.

Aseguran que fue Luis Majul quien pidió "la cabeza" de Cecilia Insinga en LN+: quiénes lo confirmaron

La palabra de su pareja Diego Brancatelli

Por su parte, Diego Brancatelli, pareja de la periodista, habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y se dio explicaciones similares a las que dio Rial.

"Soy muy respetuoso de Cecilia y su carrera. Lo que te puedo decir es que ella, olvídate que es mi compañera, es una gran profesional. Estudiada, preparada, inteligente, condujo bien, criteriosa, buena compañera y responsable", dijo Brancatelli.

"Cuando empezaron era rayita y ahora miden 0,6/0,7; lo mismo o más que el promedio del canal", dijo y luego apretó el acelerador en el análisis: "El tema es con ella, con su sentido común, con sus preguntas, con su mirada, pese a que siempre lo hizo con altura y profesionalismo".

Luego, agregó: "A alguien le molestó que no sea operadora del gobierno, que no sea permeable a lo que pide el poder y la sacaron del medio. Lo triste es como se lo comunicaron, sin dar razones, no tuvieron el coraje de ir de frente".

Por otra parte, Brancatelli agregó: "Lo sabíamos hace tiempo. Según varias versiones fue Majul quien pidió su cabeza".

Para cerrar, hizo hincapié en un posteo que hizo Majul en X, en el cual criticaría a Rial y a Marcelo Longobardi, sin mencionarlos: "Imaginate que Majul es tan cobarde de no arrobar a Rial cuando habla de él, menos va a reconocer que pidió su cabeza".