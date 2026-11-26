Belén, El Eternauta y Gatillero estuvieron entre las grandes protagonistas de una ceremonia que reconoció al cine y las series nacionales.

El cine argentino celebró a sus grandes figuras: todos los ganadores y las mejores postales de los Cóndor de Plata

La industria audiovisual argentina vivió una de sus noches más importantes con una nueva entrega de los Premios Cóndor de Plata . La ceremonia, organizada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, se realizó este miércoles en la histórica Sala La Argentina y reunió a las principales producciones, intérpretes y realizadores que marcaron el 2025. Entre los títulos más destacados de la edición estuvieron películas y series que lograron captar la atención del público y la crítica . La premiación reconoció tanto a las grandes producciones cinematográficas como a las ficciones que se estrenaron en las distintas plataformas.

La película Belén , dirigida por Dolores Fonzi , se llevó el Cóndor de Plata a mejor película de ficción . La producción también consiguió reconocimientos en guion adaptado, música original, actriz de reparto y revelación femenina para Camila Plaate. Por su parte, El Eternauta , creada por Bruno Stagnaro, fue elegida como mejor serie de drama y sumó varias distinciones: mejor dirección, guion adaptado y actor de reparto para César Troncoso.

En el apartado de series también se destacaron Menem, ganadora como mejor miniserie , y Viudas negras, putas y chorras, que obtuvo el premio a mejor serie de comedia . El reconocimiento a mejor serie documental fue para El príncipe de Nanawa , de Clarisa Navas.

Gatillero y Natalia Oreiro, entre los destacados del cine

En las categorías cinematográficas, Gatillero tuvo una noche sobresaliente al quedarse con cinco estatuillas. Cristian Tapia Marchiori fue distinguido por su dirección, mientras que Sergio Podeley recibió el premio a mejor actor protagonista. Además, la película ganó en fotografía, montaje y sonido.

Natalia Oreiro también fue una de las figuras reconocidas de la ceremonia. La actriz obtuvo el Cóndor de Plata a mejor actriz protagonista por sus interpretaciones en La noche sin mí y La mujer de la fila. El premio a mejor actor de reparto fue compartido entre Sergio Prina, por Belén y Muña muña, y Luis Machín, por su participación en Belén.

Todos los ganadores de las categorías de series

En las distinciones dedicadas a la televisión y las plataformas, Ricardo Darín fue reconocido como mejor actor protagónico por El Eternauta, mientras que Leonardo Sbaraglia compartió el galardón por sus trabajos en Menem y Las maldiciones. Pilar Gamboa se llevó el premio a mejor actriz protagónica por Viudas negras, putas y chorras. En tanto, Débora Nishimoto recibió el reconocimiento a revelación femenina por su interpretación de Maia en la segunda temporada de Envidiosa, la producción de Netflix.

La ceremonia también distinguió a los responsables de los rubros técnicos. Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol recibieron un Cóndor de Plata especial por los efectos visuales de El Eternauta. Por su parte, Dolores “Loli” Giménez y Marcos Cáceres fueron premiados por maquillaje y caracterización en Menem.

Los premios a la trayectoria y el reconocimiento a la crítica

La entrega también tuvo espacio para homenajear a figuras fundamentales de la cultura cinematográfica argentina. Miguel Monforte recibió el Premio Leonardo Favio a la trayectoria por su trabajo en realización, investigación, docencia, preservación y exhibición cinematográfica.

El Premio María Luisa Bemberg fue para Paula Félix-Didier, historiadora y archivista reconocida por su aporte a la conservación, investigación y difusión del patrimonio audiovisual. Finalmente, Roger Koza y Luciano Monteagudo fueron distinguidos con el Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine. De esta manera, los Premios Cóndor de Plata 2025 celebraron la diversidad de la producción audiovisual nacional y reconocieron tanto a las figuras consagradas como a los nuevos talentos del cine y las series argentinas.