Tras 18 años sin una película en cines , el icónico asesino regresará en 2027 con una historia independiente y un nuevo elenco.

Los fanáticos de las películas de terror tienen motivos para entusiasmarse con uno de los regresos más esperados del género. Un personaje que marcó generaciones, convirtió un accesorio en una de las imágenes más reconocidas del terror y protagonizó algunas de las franquicias más emblemáticas de Hollywood volverá a la pantalla grande con una nueva producción.

El proyecto ya terminó su etapa de rodaje y tiene fecha confirmada para su lanzamiento mundial. La propuesta buscará recuperar el espíritu de una saga que dejó una huella en el cine y acercar al personaje tanto a los seguidores históricos como a nuevas audiencias.

La nueva película se titulará simplemente Jason y llegará a los cines el viernes 13 de agosto de 2027 , una fecha que no podía ser más simbólica para el universo de Viernes 13. El anuncio del cierre de rodaje se realizó este miércoles 18 de noviembre y también permitió conocer a los actores que formarán parte de la historia. Por el momento, los responsables de la producción no revelaron una sinopsis oficial, aunque adelantaron que será una película independiente de las entregas anteriores .

Steve Miner regresa a la franquicia que ayudó a construir

Uno de los nombres más importantes detrás de esta nueva apuesta es Steve Miner, director que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la saga. Estuvo al frente de Viernes 13: Parte II (1981) y Viernes 13: Parte III (1982), película en la que Jason incorporó por primera vez la famosa máscara de hockey que se convertiría en su sello.

Sobre aquel momento que marcó la identidad visual del personaje, el cineasta recordó: "Cuando le puse la máscara de hockey a Jason sabía que crearía una imagen verdaderamente aterradora". Además, expresó su entusiasmo por regresar al universo de terror: "No tenía idea de que se convertiría en uno de los símbolos más icónicos del cine de terror. Estoy encantado de regresar y continuar con este legado".

Robbie Barsamio, vicepresidente ejecutivo de Horror Inc. y productor de la película, también destacó la importancia del director en la construcción del personaje: "Para generaciones de fanáticos, la identidad de Jason es inseparable de las decisiones creativas que Steve Miner llevó a la pantalla".

Quiénes protagonizan la nueva película de Viernes 13

El encargado de interpretar a Jason Voorhees será Schuyler White, actor y especialista en efectos especiales y escenas de acción, que ya encarnó al personaje en el cortometraje Sweet Revenge (2025). La protagonista femenina será Natalie Alyn Lind, quien interpretará a Lauren, la nueva final girl, una figura clásica del cine de terror que representa a la última sobreviviente de una matanza.

El elenco también contará con Matt Cornett, Lilia Buckingham, John Owen Lowe, Summer Madison, Selena Turner, Matthew Keoni Sato, Brook Sill, Guillermo Díaz, Johnell Young, Sencere Messiah Brown y Bryan Gael Guzman. El guion fue escrito por David Fliegel y la producción está a cargo de la familia Barsamian, a través de Horror Inc., junto con CatchLight Studios.

Con una historia nueva, un director que conoce profundamente la franquicia y el regreso de Jason a los cines, Jason se prepara para recuperar el terror de Crystal Lake y renovar el interés por uno de los asesinos más emblemáticos del cine.