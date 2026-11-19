En la jornada de ayer, el productor y empresario Mariano Chihade fue operado de un tumor cerebral en el Instituto Fleni de Belgrano. El periodista Ángel de Brito dio detalles de la intervención y contó cómo se encuentra actualmente el marido de Mariana Fabbiani .

“Lo quiero mucho a Mariano Chihade, hace muchos años que trabajamos juntos de manera excelente y, el lunes, en una resonancia que se fue a hacer le detectaron un tumor en el cerebro, en el hemisferio derecho”, comenzó relatando el periodista y conductor.

“Cuento esto porque se dijeron cosas inexactas, como que tuvo un ACV”, explicó el conductor de LAM al hablar sobre la salud de Mariano Chihade . Y continuó: “Ayer estuve con él. Estaba perfecto. Estaba asustado, por supuesto. Tiene dos hijos muy chicos, Matilda y Máximo. Él tiene 51 años y es un tipo saludable”.

“Hoy lo operaron. Le encontraron un tumor bastante importante y le dijeron que no se podía ir. La llamaron a Mariana Fabbiani, que estaba viviendo a América. Mariana va a estar con su marido para escuchar lo que le decía el médico y lo trasladan al Fleni”, informó Ángel de Brito.

Luego, el periodista amplió los detalles de la intervención: “Hoy entró a quirófano. La operación fue extensa y salió perfecto. Le extirparon el tumor. Ahora viene toda la recuperación. Está en terapia intensiva”. Además, reveló que las primeras pruebas posteriores a la cirugía dieron resultados alentadores: “Le hicieron las pruebas cognitivas post operación y respondió perfecto. La conoció a Mariana. Hasta hablaba de cosas que hablaba antes de la operación”.

“Fue una conmoción importante cuando me enteré. Mariana está al lado de sus hijos, que son chiquitos. Ahora a esperar la evolución de Mariano”, concluyó Ángel de Brito en LAM.

Qué es una imagen nodular en el cerebro, por lo que operaron de urgencia a Mariano Chihade

La expresión utilizada en el parte médico no representa un diagnóstico en sí mismo pero sí refiere a un hallazgo que los especialistas, interpretan a partir de muchos factores. En general, se evalúan características como tamaño, ubicación y aspecto de esa imagen frente al contraste, además de los antecedentes y la evaluación clínica del paciente.

Es importante aclarar que este hallazgo por sí solo, no significa necesariamente que se trate de un tumor maligno. Una imagen nodular puede corresponde a una lesión vascular, un pequeño quiste, un proceso inflamatorio o una formación tumoral.

En este caso, lo que abre interrogantes es la decisión de avanzar con una intervención quirúrgica, sobre todo porque se trata de una intervención en una zona delicada. En algunos casos, una cirugía puede indicarse para obtener un diagnóstico preciso, extirpar una lesión o evitar posibles complicaciones. Por ahora, la información oficial es acotada. Chihade permanece internado, se encuentra clínicamente estable y está acompañado por su familia. Mariana Fabbiani de hecho, agradeció las muestras de cariño y pidió que acompañen a su marido con pensamientos de amor.