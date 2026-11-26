Robertito Funes Ugarte se refirió a la desvinculación de su compañera , quien dejará el canal el 31 de diciembre y expresó su malestar en redes.

La salida de Cecilia Insinga de LN+ generó un fuerte revuelo en el ambiente televisivo y abrió interrogantes sobre el futuro de algunos de los integrantes de la señal. La periodista, que había desembarcado en el canal hace apenas cinco meses, confirmó que no continuará al frente de Mañanas Mías y compartió un contundente descargo sobre la decisión de las autoridades. En medio de las repercusiones, Robertito Funes Ugarte rompió el silencio y se refirió a la situación de su compañera, con quien compartió pantalla durante esta etapa.

En diálogo con Mariano Costa, el conductor expresó su reconocimiento hacia la periodista y lamentó que el ciclo llegue a su final: "Cecilia es una mujer maravillosa, trabaja divinamente. Es una pena que termine..." , manifestó Robertito, quien también hizo referencia a los cambios habituales dentro de la televisión.

"Este canal siempre fue una usina de productos y noticieros , que tienen su inicio y su fin , como en la televisión", añadió. Por otra parte, reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa y habló sobre sus próximos compromisos laborales. " Me sorprendió la noticia . Pero se arreglan las cosas... Yo no sé qué voy a hacer , por lo pronto, voy a cubrir la temporada de verano ", comentó.

Finalmente, contó que ya estaba al tanto de la publicación que su compañera había preparado para comunicar su desvinculación. "Ella me contó ayer que había subido el posteo y me pareció bien. Me sorprendí, como todos", concluyó, sin profundizar en las versiones que circularon sobre los motivos de la decisión.

La versión de Jorge Rial sobre el futuro de Mañanas Mías

La desvinculación de Cecilia Insinga tomó mayor repercusión después de que Jorge Rial anticipara la noticia en Ensalada Rusa, su programa de streaming: "El programa lo levantan, pero a Robertito lo van a reubicar. ¿Saben a qué hora? A las cuatro de la tarde, cuando en C5N está Argenzuela", aseguró el periodista.

Además, deslizó una posible explicación detrás de la salida de Insinga y apuntó contra Luis Majul, entre otros responsables de la señal: "Me cuentan que Cecilia Insinga, que dejó TN después de muchos años y apostó por LN+ pero no era la voz que querían... Luis Majul pidió su cabeza, entre otros, porque las preguntas de ella incomodaban a alguien del poder. Lamentablemente, va a quedar afuera de la programación".

El descargo de Cecilia Insinga tras confirmar su desvinculación

Luego de las versiones que circularon, la esposa de Diego Brancatelli publicó un video en sus redes sociales para comunicar oficialmente que dejará LN+ el próximo 31 de diciembre: "Les quería contar que a partir del 31 de diciembre no voy a estar más en LN+. Me lo comunicaron hace un par de semanas. El programa se termina. Van a reubicar, por suerte, a todos mis compañeros, así que no se quedan sin trabajo", explicó.

Sin embargo, aclaró que ella será la única integrante del equipo que no tendrá una nueva ubicación dentro de la programación. En ese sentido, dejó entrever su malestar por las circunstancias de su salida: "A la única que no reubican es a mí. Entiendo que algo que dije o hice o pregunté sobre todo, porque en realidad yo no doy opinión, no doy información, puede haber molestado", expresó.

También rechazó que la decisión estuviera relacionada con los números de audiencia y destacó el crecimiento que había conseguido el ciclo desde su estreno: "El programa no se levanta por falta de rating porque veníamos subiendo y, además, es muy bajo en general el rating del canal", sostuvo.

Finalmente, Insinga reconoció que atraviesa el cierre de esta etapa con enojo y tristeza, aunque aseguró que continuará trabajando en los medios y mantendrá su postura profesional: "Pero, bueno, seguiré mi camino con nuevas propuestas. Me duele, sí, la forma en que se termina porque creo haber dado todo profesionalmente y que me respondan de esta manera cuando uno dio todo, sin ningún tipo de explicación...", manifestó.

Y cerró con una reflexión sobre su futuro laboral: "A partir del 31 de diciembre buscaremos trabajo. Lo digo con tristeza, pero con la frente alta y con mucho profesionalismo, y mucho para aprender acerca de las decisiones que tomamos".