Cecilia Insinga contó la verdad sobre su salida de TN y El Trece tras 15 años

La periodista contó los detalles por los cuales decidió salir del canal televisivo tras varios años en el lugar. Qué dijo sobre los rumores de una salida conflictiva.

Cecilia Insinga cerró su etapa en el reconocido medio Todo Noticias (TN) luego de varios años siendo parte del equipo. En medio de distintos rumores que suponían distintas versiones sobre los posibles motivos de su salida, la periodista habló sobre la decisión y negó que se haya ido por una pelea.

La pareja de Diego Brancateli contó los detalles de su salida: “ Yo no me fui mal , al contrario, lo charlé con Ricardo Ravanelli (el Gerente de Noticias de Artear). Tuve una hermosa charla con él, donde los dos coincidimos en que yo tenía posibilidades de mayor crecimiento, pero que no estaban las condiciones para que esté en el canal”.

“ Fue un ciclo cumplido, estaba muy agotada de la tarea de periodística móvil, sentía que es la oportunidad de un crecimiento, así que cierro una persiana de un trabajo de 15 años donde fui muy feliz para buscar nuevos proyectos”, sumó en sus declaraciones al respecto.

Insigna

Por otra parte se refirió a un viaje que tienen programado junto a su familia: “Mis papás cumplen 50 años de casados, en realidad 50 años de estar juntos, entre novios y casados, entonces nos invitaron a hacer el viaje de su luna de miel, a toda mi familia, con lo cual nos vamos tres semanas a hacer su luna de miel como símbolo familiar del amor. Esto ya estaba programado desde hace un año”,

En el cierre de su relato sumó: "La decisión de irme del canal la venía masticando y medio que me cerró perfecto entre, ´che, me voy a un viaje soñado en familia, no quiero estar más pensando en el trabajo´, y a veces hay que saber decir adiós a tiempo para reconectar con nuevas energías”.