Antonela Roccuzzo presentó las Adidas Starglide, un modelo de estética retro que combina detalles plateados, suela XL y comodidad para looks urbanos.

Las zapatillas retro de Antonela Roccuzzo: cuánto cuestan las Adidas Starglide y cuándo llegan a Argentina

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de los amantes de la moda con una propuesta que recupera una de las tendencias más fuertes de los últimos años. Fiel a su estilo, la rosarina apostó por una combinación deportiva y urbana que mezcla prendas básicas con detalles que marcan la diferencia.

La empresaria y esposa de Lionel Messi suele incorporar diseños cómodos a sus conjuntos cotidianos , aunque sin dejar de lado las tendencias internacionales. En esta oportunidad, uno de los elementos de su outfit se convirtió en el gran protagonista y promete ganar terreno entre quienes buscan renovar su calzado.

Para esta ocasión, Antonela eligió un pantalón deportivo negro de piernas anchas y cintura elastizada , que combinó con una campera bordó de acabado satinado . La llevó abierta y ligeramente caída sobre uno de los hombros, dejando a la vista un top negro . Completó el conjunto con accesorios discretos y mantuvo una estética relajada .

Sin embargo, el detalle que se llevó todas las miradas estuvo en sus pies: unas zapatillas blancas con aplicaciones plateadas y una suela de gran volumen. Su diseño remite directamente a los modelos de running que marcaron tendencia a principios de los años 2000. A diferencia de las Adidas Samba o Gazelle, que tienen una silueta más fina y baja, este tipo de calzado se distingue por sus proporciones robustas y la combinación de distintos materiales.

Adidas Starglide: las zapatillas retro que presentó

Antonela Roccuzzo es la protagonista de la nueva campaña de Adidas Sportswear, que tiene como lanzamiento destacado las Starglide. El modelo recupera la estética Y2K, con líneas curvas, detalles metalizados y una suela voluminosa que combina referencias deportivas del pasado con las tendencias urbanas actuales. Las zapatillas cuentan con una capellada confeccionada con materiales textiles y sintéticos, cierre tradicional de cordones y las clásicas tres tiras de Adidas en los laterales.

Uno de sus principales atractivos es la tecnología Cloudfoam, desarrollada para ofrecer una pisada suave y amortiguación durante las actividades cotidianas. Además, su mediasuela blanca de formas curvas refuerza el estilo retro del diseño. Por sus características, también se inscriben dentro de la tendencia de las dad sneakers, conocida por recuperar las siluetas robustas del calzado deportivo de los años 90 y 2000.

Cómo combinar las zapatillas que eligió Antonela

Una de las ventajas de las Starglide es que pueden incorporarse a diferentes estilos sin necesidad de recurrir exclusivamente a prendas deportivas. Algunas opciones para recrear conjuntos inspirados en la rosarina son:

Con pantalones deportivos oversized : un jogging negro de piernas anchas, un top ajustado y una campera bomber bordó permiten conseguir una combinación similar a la de la campaña.

: un bordó permiten conseguir una combinación similar a la de la campaña. Con jeans baggy : un pantalón de jean celeste de corte amplio, una musculosa blanca y una cartera al hombro recuperan la estética de los años 2000.

: un pantalón de al hombro recuperan la estética de los años 2000. Con pantalones sastreros : los modelos blancos y plateados funcionan con prendas grises, negras o beige, acompañadas de una camisa o un chaleco de vestir .

: los modelos blancos y plateados funcionan con . Con bermudas de jean : para los días de calor, se pueden combinar con bermudas a la altura de la rodilla, una remera básica y medias blancas .

: para los días de calor, se pueden combinar con . Con vestidos de algodón: un vestido midi de corte recto, en negro o blanco , permite sumar un detalle deportivo a un conjunto de verano.

Cabe recordar que Antonela, embajadora de Adidas, ya participó en otras campañas de la firma alemana. Entre ellas se encuentran Optime, vinculada a la indumentaria de entrenamiento, y Soft Lux, perteneciente a la línea Sportswear y orientada al uso cotidiano.

Cuánto cuestan las zapatillas Adidas Starglide y dónde conseguirlas

Las Adidas Starglide se pueden encontrar en la tienda oficial de Adidas Argentina y en comercios de indumentaria deportiva como ON Sports, Sportline y NewSport. Para quienes buscan alternativas con una estética similar, el mercado argentino ofrece otros modelos que recuperan las características del running de principios de los 2000, con capelladas de malla, detalles metalizados y suelas voluminosas.

Entre las opciones disponibles se destacan:

Puma Milenio Tech : con una combinación de blanco y plateado muy similar a las zapatillas de Antonela. Se consiguen en la tienda oficial de PUMA Argentina por aproximadamente $139.999 .

: con una combinación de blanco y plateado muy similar a las zapatillas de Antonela. Se consiguen en la tienda oficial de PUMA Argentina por aproximadamente . Asics Gel-1130 : tienen capellada de malla respirable, aplicaciones metalizadas y sistema de amortiguación. Están disponibles en Solo Deportes y Moov, con precios de entre $175.920 y $219.999 .

: tienen capellada de malla respirable, aplicaciones metalizadas y sistema de amortiguación. Están disponibles en Solo Deportes y Moov, con precios de . New Balance 530 : uno de los modelos más representativos de la estética deportiva retro. Se destacan por su diseño liviano y la combinación de materiales. Se consiguen en Solo Deportes y Vaypol por aproximadamente $182.599 .

: uno de los modelos más representativos de la estética deportiva retro. Se destacan por su diseño liviano y la combinación de materiales. Se consiguen en Solo Deportes y Vaypol por . Adidas Adistar XLG 2.0 : otra alternativa de la marca alemana, con una suela más voluminosa y detalles reflectantes. Su precio ronda los $219.999 y se comercializan en Woker by Sporting y Tienda Fuencarral.

: otra alternativa de la marca alemana, con una suela más voluminosa y detalles reflectantes. Su precio ronda los y se comercializan en Woker by Sporting y Tienda Fuencarral. Nike V2K Run: recuperan el calzado deportivo de principios de los 2000 con una silueta robusta, aplicaciones de plástico y detalles plateados. Se encuentran en Nike Argentina y Solo Deportes, con valores que van desde los $167.999 hasta los $279.999 .

De esta manera, Antonela Roccuzzo vuelve a poner en escena una tendencia que combina comodidad, referencias vintage y versatilidad. Las zapatillas de inspiración deportiva dejan de ser exclusivas del gimnasio y se convierten en protagonistas de los conjuntos urbanos de todos los días.