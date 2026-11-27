Silvina Escudero compartió postales de una escapada con una amiga, donde lució un traje de baño tropical y disfrutó de un paseo por el mar.

Silvina Escudero volvió a compartir con sus seguidores algunos momentos de sus vacaciones en Brasil y despertó elogios en las redes sociales . Entre paisajes paradisíacos, paseos por el agua y escenas de relax, la bailarina publicó una serie de fotografías en las que el verano y los colores fueron protagonistas.

La artista eligió un destino rodeado de mar turquesa para disfrutar de unos días de descanso junto a una amiga. En las imágenes mostró distintas actividades de la jornada, desde un recorrido en embarcación hasta un momento de inmersión en el agua, rodeada de peces de colores.

Para disfrutar del día, Silvina apostó por una bikini con estampado tropical en tonos coral y rosa . El diseño tiene corpiño triangular y una combinación de colores cálidos que contrastó con el paisaje de aguas turquesas.

La bailarina completó el look con anteojos de sol oscuros, un accesorio clásico que aportó un detalle de contraste sin quitarle protagonismo al traje de baño. La elección mantuvo una estética sencilla, con la estampa como principal atractivo del conjunto. En una de las fotografías, posó a bordo de una embarcación, donde el fondo azul del mar permitió resaltar todavía más los tonos de su bikini.

El paseo en el mar y las fotos rodeada de peces de colores

Más allá de las imágenes vinculadas con su look, Escudero también compartió algunas de las experiencias que formaron parte de la escapada. Una de las postales más llamativas la mostró sumergida en el agua, mientras varios peces de colores nadaban a su alrededor. La secuencia permitió conocer otra faceta de la jornada, con la fauna marina y el paisaje como protagonistas. El cielo despejado y las condiciones del lugar acompañaron las actividades al aire libre.

También hubo tiempo para descansar. En otra de las fotografías, la bailarina apareció recostada boca abajo sobre un inflable gigante con estampado frutal. El accesorio sumó un nuevo detalle colorido a la escena y combinó con la estética tropical de su traje de baño.

El mensaje de Silvina Escudero sobre sus vacaciones

Junto al álbum de imágenes, la artista compartió una reflexión sobre el momento que está viviendo y el valor de disfrutar de las pequeñas experiencias: “Coleccionando momentos, paisajes y experiencias. Hay días que tienen todos los ingredientes para ser perfectos”, escribió en la publicación. La frase acompañó una serie de postales que combinaron descanso, naturaleza y diversión, en una escapada compartida con una amiga.

Los elogios que recibió en las redes sociales

Las fotografías no tardaron en generar repercusiones entre sus seguidores. La publicación superó rápidamente los 4.700 "me gusta" y recibió numerosos comentarios que destacaron tanto su apariencia como la belleza del destino elegido. “Hermosa”, escribió una persona. Entre las demás respuestas también se pudieron leer mensajes como “Qué diosa, hermoso lugar, es un paraíso” y “Qué lindas fotos”.

De esta manera, Silvina Escudero compartió un nuevo álbum de sus vacaciones en Brasil, donde combinó moda de verano, paisajes paradisíacos y momentos de descanso junto al mar.