Su hija Gabriela fue quien comunicó la noticia que generó repercusión en redes sociales. La mujer había generado un vínculo estrecho con Martín Cirio.

Norma Fernández grababa en su casa de San Fernando los videos que la hicieron conocida como "La vieja tenebrosa".

La muerte de la influencer conocida como "La vieja tenebrosa" generó repercusión en las redes sociales. La mujer había ganado popularidad a través de los contenidos que publicaba en Tik Tok e Instagram.

Norma Leonor Fernández murió el miércoles 25 de noviembre a los 75 años. Desde su casa en San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, grababa los videos que la hicieron conocida.

En las publicaciones aparecía con su marido Alejo, y mostraba las comidas que preparaba para la familia. Además, contaba anécdotas de la pareja y compartía fotos con sus hijos.

Algunas de esas imágenes estaban retocadas con el mismo estilo gótico que se veía en su ropa y su maquillaje frente a la cámara.

Su hija Gabriela fue quien comunicó la noticia en la cuenta de Instagram de su madre y les dejó un mensaje a quienes seguían sus publicaciones. "Gracias por tanto cariño que le dieron", escribió. La familia no informó la causa de la muerte.

Gótica desde los 14 años

"Soy gótica en serio, sin broma", dijo Fernández durante la visita que Martín Cirio hizo a su casa en agosto. Contó que se vestía así desde los 14 años. Entre las prendas que evitaba estaban las estampadas, las que menos le gustaban.

Fernández podía ponerse una prenda blanca o roja, aunque el negro era su color preferido. "A veces uso ropa de color, pero me siento incómoda", dijo. También había probado pintarse los labios de celeste, un color con el que tampoco se sentía del todo a gusto.

"Mi casa es como el castillo de Drácula", dijo cuando mostró dónde vivía. Le gustaban los ambientes oscuros y había colocado muebles delante de algunas ventanas, una decisión que también vinculó con la seguridad de la vivienda. En varios de sus videos se veía el interior de la casa iluminado por el flash de la cámara.

El video de la visita ayudó a instalar el apodo con el que terminó por hacerse más conocida. En las redes circulaban también "La señora vampira" y "La señora tenebrosa". En la entrevista, Fernández contó que esos nombres no le molestaban.

La historia con Alejo, su compañero de casi seis décadas

Fernández conoció a Alejo en un parque en 1967, cuando ella tenía 16 años y él, 17. Llevaban casi seis décadas juntos al momento de la entrevista en la que contó esa historia. Los dos hablaron también de los recuerdos que compartían de aquellos años y de su cercanía con el peronismo.

Entre los cuadros que Fernández mostró en su casa estaban los de Eva Duarte y Juan Domingo Perón. "A Perón lo conocimos en persona", contó. Dijo que había sido durante el último regreso del expresidente al país. Alejo intervino en la charla para contar qué había significado ese encuentro para los dos. "Fue lo más importante que vivimos en nuestra vida".

Después del anuncio de Gabriela, los seguidores dejaron mensajes de despedida en las redes para la influencer. El 26 de noviembre, un día después de que se conociera la noticia, Cirio contó durante una transmisión que Norma solía escribirle después de la visita. "Me alegra saber que se fue muy querida", dijo al saludar a la familia.