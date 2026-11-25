La joven se viralizó con un video donde se la ve hacer trompos con la camioneta, donde además llevaba gente colgada de las puertas.

Lara Magalí Rapallo junto a su camioneta RAM 1500 Laramie rosa, protagonista de las maniobras en las playas de Pinamar.

La influencer Lara Magalí Rapallo , de 20 años, recibió una sanción que le impedirá conducir durante varias décadas, luego de ser detenida por hacer trompos con su camioneta en las playas de Pinamar. Las imágenes rápidamente se viralizaron y llegaron a las autoridades.

El episodio ocurrió durante el fin de semana y tuvo una amplia repercusión en redes sociales. En las imágenes se ve a la joven manejando una camioneta Dodge RAM 1500 Laramie rosa.

Tras lo ocurrido, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión de su licencia de conducir hasta el año 2099. Las maniobras fueron realizadas en La Olla, una zona de médanos y playas ubicada al norte de la ciudad balnearia.

Quién es la influencer de la camioneta rosa que recibió una dura sanción

De acuerdo con su perfil digital y sus antecedentes mediáticos, Rapallo es oriunda de Pilar, tiene 20 años y se desempeña como streamer e influencer en distintas plataformas.

Es conocida como “Naotzumi” en sus redes sociales. Además, supera los 100 mil seguidores en Instagram. Su nombre ya había tomado notoriedad semanas atrás por un episodio judicial que involucró a su entonces pareja, Santiago De León Quintana, conocido en redes sociales como Chaipa7.

El antecedente ocurrió el 15 de octubre de 2026, cuando ambos protagonizaron una discusión durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick. Luego de ese episodio, la joven presentó una denuncia contra De León Quintana, quien fue detenido.

Según fuentes policiales citadas, la intervención comenzó a partir de un llamado al 911. Cuando los efectivos llegaron al lugar, tomaron declaración a Rapallo y constataron que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

Antes de que se formalizara la denuncia, también había comenzado a circular en redes sociales un video que mostraba un intercambio entre ambos mientras se desplazaban en vehículos separados por una avenida del partido bonaerense de Vicente López.

En la grabación, Rapallo le advertía a su pareja que el seguro del automóvil figuraba a su nombre y que no cubriría los daños ante un eventual choque. Ese material fue incorporado al análisis de la fiscalía para reconstruir lo ocurrido antes de la intervención policial.

Las peligrosas maniobras de la influencer

En los videos del polémico episodio se ve a cuatro personas colgadas en los laterales de la camioneta Dodge RAM 1500 Laramie rosa, mientras la joven realizaba las maniobras, algo que fue catalogado como un peligro para terceros por funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Desde ese organismo se pidió la suspensión preventiva de la licencia para conducir de Rapallo, que tiene domicilio en Pilar, provincia de Buenos Aires y en 2025 había protagonizado un video viral en Vicente López.

Tras la viralización de las imágenes se labró un acta por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría bonaerense de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir hasta el año 2099.

La joven influencer quedó detenida esta semana, y la Policía bonaerense secuestró la camioneta mientras la Justicia imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal.