A 25 años de la formación de Bandana , la cantante recordó el éxito del grupo , la exposición mediática y el acompañamiento que recibieron.

La historia de Bandana fue mucho más que un fenómeno musical. Para sus cinco integrantes, el éxito llegó cuando todavía eran muy jóvenes y modificó por completo sus vidas. A 25 años de aquel comienzo, Ivonne Guzmán visitó Otro Día Perdido , el programa que conduce Mario Pergolini , y compartió detalles inéditos de una etapa que todavía recuerda con especial cariño.

La cantante colombiana llegó a Buenos Aires para participar del ciclo y conversar con el conductor y Evelyn Botto sobre su recorrido artístico. Entre anécdotas, recuerdos y música , repasó cómo fue pasar de un concurso televisivo a protagonizar uno de los mayores éxitos del pop argentino.

Guzmán tenía apenas 16 años cuando una amiga decidió inscribirla en Popstars, el certamen de canto que buscaba formar una banda femenina. Su participación terminó llevándola a convertirse en una de las cinco integrantes de Bandana , junto a Lourdes Fernández (Lowrdez), María Elizabeth "Lissa" Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha .

Durante la entrevista, la artista recordó que los planes iniciales estaban muy lejos de lo que finalmente sucedió. Lo que comenzó como una propuesta para realizar una única presentación terminó convirtiéndose en una serie de espectáculos multitudinarios: “Yo creo que uno era”, respondió cuando Botto quiso saber cuántos shows tenían previstos originalmente.

La respuesta sorprendió por la dimensión que alcanzó el proyecto. “Hicimos 186. Gran Rex, nada más. Gran Rex, nada más. Después, bueno, giras internacionales. Dos Vélez”, detalló Guzmán, quien actualmente integra La Delio Valdez. La conductora también recordó que aquella experiencia, que en principio iba a extenderse durante dos semanas, terminó prolongándose por cuatro años. La cantante coincidió con esa descripción y destacó el ritmo de trabajo que implicaba formar parte del grupo: “Sí, duró cuatro años y fue una intensidad increíble, como mucho trabajo, también mucho trabajo nosotras en grupo”, contó.

La ayuda profesional que recibieron para afrontar la exposición

Uno de los momentos más significativos de la charla llegó cuando Guzmán habló sobre el impacto de la popularidad durante su adolescencia. La cantante explicó que las integrantes de Bandana tuvieron acompañamiento psicológico para afrontar los cambios personales y profesionales que implicaba convertirse en figuras reconocidas: “Teníamos una terapeuta que nos ayudaba a acompañarnos entre nosotras, a soportar todo lo que significaba esa exposición”, reveló.

Además, reflexionó sobre lo que representó atravesar semejante experiencia a una edad en la que todavía estaban construyendo sus propias identidades: “A esa edad como que todavía te estás forjando, ¿viste? Entonces, la verdad que fue una experiencia bien intensa y que agradezco un montón”.

El momento musical que emocionó a Mario Pergolini

La nostalgia también tuvo su espacio sobre el escenario de Otro Día Perdido. Botto, quien se declaró fanática de Bandana, no dejó pasar la oportunidad de pedirle a Guzmán que interpretara alguna canción de aquella época: “¿Podés cantar algo? Perdón. Soy muy fan. Soy muy fan”, expresó entre risas.

Después de recordar juntas una parte de “Y si hoy no sale el sol”, la conductora le pidió que interpretara el solo que tenía en “Bajo la lluvia”. Con la autorización de Pergolini, la cantante retomó aquel fragmento: “Y hoy vuelve la noche a caer”. La interpretación recibió una ovación del público presente.

Ivonne Guzmán presentó su tercer disco como solista

La visita también estuvo atravesada por el presente musical de la artista. Guzmán aprovechó su participación para presentar Lumbrera, su tercer álbum como solista, y compartir una interpretación de “Volver”, uno de los temas del trabajo discográfico, acompañada por su guitarra. Como cierre, sorprendió con una versión de “Seguir viviendo sin tu amor”, la reconocida canción de Luis Alberto Spinetta. Su interpretación emocionó a Mario Pergolini y puso el broche final a una noche que combinó recuerdos de Bandana, anécdotas personales y nuevas canciones.