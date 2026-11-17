Lourdes Fernández , integrante de la girl band Bandana , se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires para declarar en el juicio a su exnovio Leandro García Gómez por violencia de género.

Al terminar su declaración, la artista habló con la prensa y aseguró que se sentía angustiada. “Estoy muy triste. Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es tristísimo. Pero bueno, son cosas que pasan. Me gustaría felicitar a la Justicia porque fueron muy agiles. Me gustaría que lo hicieran no solo con casos de gente mediática, sino con mujeres que sufren. No a la violencia. Eso es lo que quiero decir”.

“Es alguien a quien yo he querido mucho... jamás pensé estar en esta situación. Es una pesadilla. Yo trato de aferrarme a los momentos lindos que tuvimos, pero también se dieron cosas que nos traen hoy acá a este lugar. Me parece triste y desgraciado”, agregó Lourdes Fernández sobre cómo se sintió al declarar frente a su expareja.

Antes de ingresar a la audiencia, la artista también había hablado con los periodistas presentes en el lugar. “Es una tristeza gigante. Sinceramente, voy a decir la verdad. Lo que ha pasado. No soy querellante, no estoy informada de lo judicial”, explicó la artista. Además, dijo que la situación que está atravesando durante el proceso oral contra García Gómez la “pone triste” y recordó a sus fanáticos. “Le agradezco a la gente todo el apoyo”, comentó, antes de entrar a la sala.

En el comienzo del juicio, a principios de noviembre, la mamá de la artista, Mabel López habló sobre la causa y se mostró prudente con el devenir del proceso. “¿Qué esperás, Mabel, de todo esto?“, consultó un movilero. ”Que se aleje. Que lo tengan alejado para que Lourdes pueda recomponerse y darse cuenta de todo lo que pasó. Todavía no se dio cuenta. No quiero ni pensar. Es muy triste esta situación", remarcó. Luego, buscaron saber qué esperaba ella sobre la declaración. Mabel comentó que va “paso a paso” y que está en contacto permanente con las autoridades judiciales. “Esto hay que dejarlo ahora en manos de los que saben hacer sus cosas”, remarcó.

El juicio a Leandro García Gómez

A Leandro García Gómez se lo acusa por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas agravadas por el vínculo contra Lourdes Fernández, una de las cantantes de Bandana. Aunque la artista no presentó una denuncia, la Cámara del Crimen acreditó que la artista fue víctima de alto riesgo y que los episodios denunciados efectivamente ocurrieron.

En caso de ser condenado, García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión efectiva. La causa tiene una particularidad: durante la investigación, la cantante no instó la acción penal de manera directa, por lo que no es querellante.

El 23 de octubre de 2025, García Gómez fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo. La intervención policial se produjo después de que la madre de la cantante, Mabel López, denunciara que no tenía contacto con su hija desde hacía varios días. Tras varios intentos de allanamientos, recién en la noche de ese jueves lograron ingresar a la vivienda y encontraron a la cantante de Bandana, por lo que se detuvo de manera inmediata a su expareja.