Jorgito Porcel JR sorprendió en sus redes sociales con un importante anuncio en torno a su vida laboral: finalmente, pudo conseguir el trabajo de su sueño. Luego de promocionar los famosos "asados" en el marco de la Copa del Mundo, el hijo de Jorge Porcel lanzó un nuevo negocio en su cuenta de Instagram.

El influencer ofrece dos servicios: por un lado, saludos personalizados para cumpleaños o eventos y, por otro lado, la despedida del año con un show cómico y musical. Consultado sobre los precios de cada uno de los servicios, Porcel Jr. contó que cada saludo tiene un valor de $56.000 mientras que la presencia del humorista en un evento de fin de año puede alcanzar los $500.000 sin contar aéreos y estadía.

En cuanto a los videos, Jorgito ya ha enviado muchos a diferentes fanáticos. "Querido amigo bostero, que el Vasco Arruabarrena te siga llenanado de alegría. Esperemos que tu vida sea todo alegría", se escucha en un video que promociona el servicio. Al mismo tiempo, en el posteo en redes sociales, aclara que "en pelot... es otro precio".

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La incómoda pregunta de Moria Casán a los hijos de Olmedo y Porcel

Moria Casán entrevistó a los hijos de Jorge Porcel y Alberto Olmedo y protagonizaron un diálogo con momentos de mucha sinceridad. Los entrevistados reflexionaron acerca de la herencia mediática y los desafíos de construir una identidad propia teniendo en cuenta la talla artística de sus padres

“De ustedes se dice que viven de la renta del apellido, ¿qué le responden a esa mediocridad reinante que los señala porque no son ni el Negro ni el Gordo? ¿Es así? ¿Viven de la renta de sus padres?”. Albertito Olmedo respondió sin rodeos sobre su propia trayectoria: “En mi caso, yo laburé siempre desde chiquito, siempre el apellido lo traté de llevar al margen, usarlo cuando corresponde y no para el boludeo”.

La distancia con la exposición mediática fue otro de los temas recurrentes. Olmedo aclaró que busca mantener una vida lo más normal posible: “Yo lo que quiero es seguir moviéndome en la calle, en subte, en colectivo”. Señaló que el uso de redes sociales como Instagram lo expone más de lo que desearía y que, ante el reconocimiento público masivo, prefiere alejarse.

La carga simbólica del apellido Olmedo no fue solo una cuestión profesional, sino también personal. “Yo a mi padre no lo conocí, pero lo conocí a través de él (señalando a Porcel), tuyo (por Moria), de mi madre, de los amigos”, agregó Albertito, quien nació meses después de la muerte de su padre. Así, la construcción de su identidad se dio en ausencia, a partir de relatos y recuerdos ajenos, además del archivo de la obra de su padre.