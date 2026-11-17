A través de un duro video en sus redes sociales, contó detalles de lo ocurrido.

Gladys 'La bomba Tucumana' vive un momento doloroso en su vida por la muerte de su sobrino de 12 años, que anunció en sus redes sociales con un sentido escrito y una foto que conmocionó a todos. Este lunes, la artista sumó detalles sobre los motivos por los que ocurrió la triste noticia.

“Estamos pasando un momento de desgracia muy grande con mi familia”, comenzó diciendo a través de un video en sus redes sociales. Ya metiéndose de lleno en lo ocurrido, comenzó a relatar: "Mi sobrinito estaba jugando al fútbol con sus primos en el pasillo de nuestra casa. Estaba descalzo. Jugando como cualquier niño. En vez de pegarle una patada a la pelota, le pegó a un cantero y se lastimó”.

“Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar en algo así, en que Iancito se vaya y nos deje. Es algo muy increíble”, dijo. Luego, agregó: “Vamos a ver qué hay que hacer para saber realmente todo lo que pasó. El asunto es que todo desencadenó en una supuesta bacteria y ya en 24, 48 horas, Ian muere injustamente”.

El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: "Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir".

En su relato dejó en claro que esta situación la tomó por sorpresa: “Todavía no caemos en esta desgracia tan grande que sufrió nuestra familia. Es un sueño”. A su vez, agregó: “No hay palabras para esta desgracia tan grande y tan injusta y tan absurda, de que de una fractura pasemos a llevar a mi sobrinito al cementerio. No lo sé. No hay palabras, pero les agradezco a todos los que siempre me acompañan con cariño, a las personas que lo hacen con cariño y confío en Dios siempre. Que Dios perdone a todas las personas que tienen ese dejo de maldad en el corazón y que a veces comentan cosas que no corresponden. Somos una familia como cualquier otra que está sufriendo mucho”, manifestó.

Para cerrar, soltó: “Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por sus oraciones y por todo el amor que siempre me dan. Los quiero, los amo y que tengan un lindo día”.

El mensaje en redes sociales con el que despidió a su sobrino

"PARA IAN, MI CHIQUITO QUERIDO

Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar.

Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones.

Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros.

Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia.

Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón.

Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito. Te ama la tíami ojitos verdes …nos dejaste desbastados bebé ".