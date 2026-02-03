La entrevista de Moria Casán a Lourdes Fernández que emocionó hasta las lágrimas a la diva

La cantante de Bandana visitó La Mañana con Moria y allí abrió su corazón en una emotiva entrevista.

Lourdez Fernández , la cantante de Bandana , visitó el programa La Mañana con Moria y habló acerca del doloroso proceso que atraviesa tras la detención de su expareja por un episodio de violencia de género. Frente a Moria Casán , la artista habló sin filtros sobre el duelo, la soledad y la dificultad de volver a confiar.

Durante la charla, la conductora fue directa: “¿Tenés ganas de conocer a alguien? ¿Se te rebajó la libido?”. Entre risas y lágrimas, Lowrdez confesó: “No, veo algo y salgo corriendo. Todavía estoy haciendo la digestión... estoy haciendo reposo desde hace ya dos meses”. La cantante no ocultó su tristeza: “Qué pena que todo termine así. Y que él esté pasando por esto realmente también es una pena. No lo puedo evitar. Por más que haya pasado lo que haya pasado, es algo que no puedo evitar desearle lo mejor, por más que haya pasado lo que haya pasado. Es muy fuerte”.

En otro tramo de la entrevista, Lowrdez se sinceró sobre la dificultad de encontrar una pareja que la quiera uno mismo, reflexión que conmovió a la conductora, quien acotó entre lágrimas: “El artista es complicado, somos muy solos, es una carrera sola, otra sensibilidad”. “Puedo entenderte un poquito lo que pasó a vos con Bandana porque estuve 35 años trabajando con las cinco mismas mujeres, con Brujas, se te va pasando la vida en escena”, sentenció Moria.

Embed - MORIA SE QUEBRÓ CON EL LLANTO DE LOWRDEZ Y LA CONSOLÓ: "ES UNA PENA QUE TODO HAYA TERMINADO ASÍ"

A lo largo de la entrevista, Lowrdez Fernández dejó en claro que el proceso de sanar es largo, complejo y la conexión especial con Bandana: “Es muy difícil que alguien entienda más que nosotras cinco todo lo que pasamos, por eso nuestra conexión sigue vigente”.

“Cuando me preguntan por Lisa y todo, es inevitable que nuestra conexión siga porque vivimos algo que no lo vivió nadie en este país. Las bandas tienen trayectos de 20 años para llegar a la popularidad que nosotras tuvimos de un día para el otro”, dijo entre lágrimas en el programa de eltrece.

El ex de Lourdes Fernández irá a juicio por violencia de género

Finalmente, se elevó a juicio oral la causa contra Leandro Esteban García Gómez, la ex pareja de Lourdes Fernández, por la causa de violencia de género contra la cantante de Bandana. El hombre que está detenido desde el pasado 23 de octubre podría enfrentar una pena en expectativa máxima de 15 años de cárcel.

Desde el ciclo de DDM, informaron que la causa podría tener un giro inesperado: si no se comprueba la acusación más grave, el acusado podría recibir una pena atenuada de entre uno y cinco años, e incluso hasta diez, por los delitos de lesiones leves agravadas, violencia y coacción.

García Gómez estaba procesado con prisión preventiva desde el 4 de noviembre, medida que fue ratificada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Este reciente anuncio reciente supone un gran avance hacia el proceso de juzgamiento del empresario.

La fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, pidió que el exnovio de Lourdes Fernández sea llevado a juicio por diversos episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubre contra la cantante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2016947180292960401&partner=&hide_thread=false CASO LOURDES DE BANDANA: SU EXPAREJA VA A JUICIO ORAL



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/qJ6RvG2Ija — América TV (@AmericaTV) January 29, 2026

En su requerimiento ante el juez Diego Slupski, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que García Gómez sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres episodios.