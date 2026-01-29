El ex de Lourdes Fernández irá a juicio por violencia de género

Se confirmó que Leandro Esteban García Gómez irá a juicio y podría enfrentar una pena de 15 años de cárcel.

Finalmente, se elevó a juicio oral la causa contra Leandro Esteban García Gómez , la ex pareja de Lourdes Fernández , por la causa de violencia de género contra la cantante de Bandana. El hombre que está detenido desde el pasado 23 de octubre podría enfrentar una pena en expectativa máxima de 15 años de cárcel.

Desde el ciclo de DDM, informaron que la causa podría tener un giro inesperado: si no se comprueba la acusación más grave, el acusado podría recibir una pena atenuada de entre uno y cinco años, e incluso hasta diez, por los delitos de lesiones leves agravadas, violencia y coacción.

García Gómez estaba procesado con prisión preventiva desde el 4 de noviembre, medida que fue ratificada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Este reciente anuncio reciente supone un gran avance hacia el proceso de juzgamiento del empresario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2016947180292960401&partner=&hide_thread=false CASO LOURDES DE BANDANA: SU EXPAREJA VA A JUICIO ORAL



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/qJ6RvG2Ija — América TV (@AmericaTV) January 29, 2026

La fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, pidió que el exnovio de Lourdes Fernández sea llevado a juicio por diversos episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubre contra la cantante.

En su requerimiento ante el juez Diego Slupski, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que García Gómez sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres episodios.

El devastador video de Lourdes Fernández que preocupó a todos

En las últimas horas, por las redes sociales comenzó a correr un video protagonizado por Lourdes Fernández, la cantante de Bandana también conocida como Lowrdez. En el metraje se la puede ver a la artista llorando, totalmente devastada, en una imagen que preocupó a propios y extraños.

image

"Es en el contexto es la muerte de una amiga. Las redes un poco estallaron con esto", introdujo la periodista y panelista Paula Varela en el ciclo Lape Club Social Informativo mientras se repasaban las imágenes de la artista muy triste por la muerte de una persona muy querida.

"¿Vos te filmas así? Es preocupante verla así", remarcó sorprendido Sergio Lapegüe, conductor del ciclo. Y además recordó cuando no se sabía nada de ella y salió desde las redes antes de ser encontrada en el departamento de su ex pareja. "La vez que salió y no sabíamos dónde estaba, mostramos una imagen de Lowrdez muy similar, que no se entendía qué estaba pasando", añadió el conductor.

Y Varela amplió: "Lo que nos preguntamos es quién está con Lowrdez hoy después de todas esas alarmas que se despertaron muy bien y a tiempo para sacarla de aquel lugar de conflicto que no sabíamos cómo podía terminar esa secuencia".

Embed - PREOCUPACIÓN POR LOURDES DE "BANDANA": LAS POLÉMICAS HISTORIAS DE LA CANTANTE

El periodista Mauro Szeta, en tanto, comentó que Leandro García Gómez, ex pareja de la integrante de Bandana, sigue con prisión preventiva y que la causa fue elevada a juicio oral pero que ella nunca lo acusó formalmente en la Justicia, sino que fue la fiscal quien impulsó la elevación a juicio.