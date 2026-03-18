La frase viral de Evangelina Anderson sobre su separación

La modelo se refirió a su polémica separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos, y fue contundente sobre el momento en que lo hizo.

Evangelina Anderson charló con Martín Cirio y se sinceró sobre su separación de Martín Demichelis . La modelo habló por primera vez sobre qué sintió tras tomar la decisión.

“ Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo , pero que bueno… ¿cómo explicarte? Es como que yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y todo eso”, dijo la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Sobre qué fue lo que la llevó a tomar la decisión después de más de 15 años de relación con el exDT, Anderson dejó claro que su fe y su visión espiritual la ayudó a atravesar un momento tan difícil como un divorcio.

“Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, menos ciega”, dijo contundente. La frase rápidamente fue destacada entre los seguidores del vivo y elogiaron a la modelo por pensar y transformar el dolor de esa manera.

No hay dudas de que cualquier separación duele y así creyó la modelo que sería, aunque se dio cuenta que, pese a que esto podía ser peor, lo primero que hizo fue refugiarse en sus hijos. “Lo primero que pensé es “tengo mi familia sana, viva”. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”, reflexionó.