El devastador video de Lourdes Fernández que preocupó a todos

En las redes sociales se volvió viral un video de la cantante de Bandana que generó preocupación en la comunidad.

En las últimas horas, por las redes sociales comenzó a correr un video protagonizado por Lourdes Fernández , la cantante de Bandana también conocida como Lowrdez. En el metraje se la puede ver a la artista llorando, totalmente devastada , en una imagen que preocupó a propios y extraños.

"Es en el contexto es la muerte de una amiga. Las redes un poco estallaron con esto", introdujo la periodista y panelista Paula Varela en el ciclo Lape Club Social Informativo mientras se repasaban las imágenes de la artista muy triste por la muerte de una persona muy querida.

"¿Vos te filmas así? Es preocupante verla así", remarcó sorprendido Sergio Lapegüe, conductor del ciclo. Y además recordó cuando no se sabía nada de ella y salió desde las redes antes de ser encontrada en el departamento de su ex pareja. "La vez que salió y no sabíamos dónde estaba, mostramos una imagen de Lowrdez muy similar, que no se entendía qué estaba pasando", añadió el conductor.

Embed - PREOCUPACIÓN POR LOURDES DE "BANDANA": LAS POLÉMICAS HISTORIAS DE LA CANTANTE

Y Varela amplió: "Lo que nos preguntamos es quién está con Lowrdez hoy después de todas esas alarmas que se despertaron muy bien y a tiempo para sacarla de aquel lugar de conflicto que no sabíamos cómo podía terminar esa secuencia".

El periodista Mauro Szeta, en tanto, comentó que Leandro García Gómez, ex pareja de la integrante de Bandana, sigue con prisión preventiva y que la causa fue elevada a juicio oral pero que ella nunca lo acusó formalmente en la Justicia, sino que fue la fiscal quien impulsó la elevación a juicio.

El testimonio de la madre de Lourdes Fernández tras el preocupante video

Mabel, la madre de Lowrdez Fernández, salió al aire en el programa que conduce Sergio Lapegüe y explicó el motivo que la tiene tan angustiada a su hija. "Vi la imagen. Ella vino a pasar Noche Buena con nosotros y estaba súper y se quedó a dormir. El 25 se fue a visitar al papá y al día siguiente me llama muy angustiada porque había muerto una bajista", indicó la madre de la cantante.

Embed - MAMÁ DE LOURDES DE "BANDANA": "Le pegó muy mal la muerte de su amiga"

Mabel reconoció que en la charla con el equipo de Lape Club Social hizo "reflexiones existenciales" y que le dijo que "pudo haber sido ella" ante la muerte de la bajista. "Yo no pregunto, espero que ella me cuente", reconoció la madre de la artista. "El domingo que estaba de guardia me llama que no podía dormir. Veo en las historias que publica y ahora no le digo nada porque ella tiene que ver en el estado que se muestra", se sinceró.

La madre de la cantante contó que su hija está con tratamiento psicológico pero que se niega a tomar medicación: "Es muy difícil, está con un psiquiatra pero ella no quiere tomar medicación y no se la puede obligar. Ella no es incapaz, en el trabajo brilla y cumple sus compromisos, pero hay una parte de su psiquis que es un proceso".

"Lo tomó de esta forma es muy reciente lo que le pasó", agregó sobre la pérdida de la joven bajista que la tanto la golpeó. Y reconoció el apoyo clave que tiene su hija de su compañera de Bandana, Valeria Gastaldi: "Cuando está con Vale la levanta bastante, fue fundamental en todo este proceso".