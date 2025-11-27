Operaron a Lourdes Fernández: qué dice su entorno sobre su salud

La cantante de Bandana Lourdes Fernández se sometió a una intervención quirúrgica importante ( histerectomía completa) en el Sanatorio Finochietto de la Capital Federal, un proceso que le significó la extracción del útero y los ovarios en consecuencia de miomas que tiene desde hace años.

Según se conoció a través de figuras de su entorno que dieron detalles en las redes sociales, la operación salió bien y se encuentra estable cursando la recuperación. Además revelaron que en este momento de salud se encuentra acompañada.

Horas previas a la operación y luego de cancelar una nota que tenía pactada con el programa LAM, la artista grabó un mensaje en sus redes sociales explicacando la situación: “Me banqué todo lo que pude porque teníamos muchos proyectos con las chicas” , dijo y bromeó por una supuesta despedida si la operación salía mal: “No me pongan ese trajecito blanco… rosas negras, unas calas, mi remera del 23, y la Marcha Imperial sonando sin parar”.

Lowrdez

“Lowrdez está cursando el postoperatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada. Gracias por todo el amor y los mensajes de apoyo”, confesó su círculo íntimo tras la operación.

Virginia da Cunha criticó el show de Bandana y aseguró que no estuvo a la altura de los 25 años

Bandana volvió a reunirse para darle hacerle recordar a sus fanáticos una gran época cuando la banda brillaba en la Argentina conquistando un amplio público que aún las admira a pesar de los problemas personales que han tenido algunas integrantes.

Una presentación particular de la banda musical en un contexto donde se vivieron tensos cruces entre Lissa Vera y Lourdes Fernandez, quien atravesó un complejo momento tras estar desaparecida hasta que fue hallada con su expareja Leandro García Gómez. A horas del show hecho en una fiesta liderada por el dj Tommy Muñoz, la cantante Virginia Da Cunha se expresó en las redes sociales con un mensaje donde analizó crudamente el recital brindado.

“No fue el show oficial, no fue el formato a la altura de lo que sería un homenaje a los 25 años.. eso está claro. Pero fue un reencuentro sobre el escenario que superó muchísimos obstáculos, opiniones, contradicciones, historias de vida no sanadas, cosas no dichas, puro quilombo que ni yo termino de entender. Lo que sí entiendo es que la magia sigue viva, que fueron 25min de puro disfrute y lo vivimos como una verdadera fiesta. Que nuestro público es el mejor del mundo. El lugar colapsaba de amor y euforia. Por eso volvimos y por eso volveremos”, soltó en su cuenta personal de Instagram.

Luego agregó: “Apenas se vuelvan a alinear los planetas saldremos a gritar las fechas 2026 a los cuatro vientos. Gracias Tommy Muñoz y equipo por todo el aguante. Gracias Lucas Mata por tu arte y amor para vestirnos, por esas botas con las que me baile todo. Gracias Luca Salvo y Sebastián Camargo por dejarme hermosa una y otra vez. A mi familia mendocina que estuvo presente, a mis amigas de la City que amo. Hoy me quedo con ese abrazo que fue real. La vida es un carnaval y las penas se van cantando”.