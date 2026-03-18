Nicole Neumann adoptó un gallo y explicó por qué lo hizo

La modelo sorprendió durante el streaming Solo con Niki al revelar la adopción del animal. Dónde se quedará.

Nicole Neumann es una amante de los animales , se sabe. Lo ha dejado en claro en más de una oportunidad en sus apariciones públicas sin importar si se trata de un perro, gato u otro animal del ecosistema. En las últimas horas sorprendió sobre la adopción que realizó.

En la participación que tuvo en el programa Solo con Nicki contó que realizó una adopción inesperada para un animal que, según contó en su relato, sufría donde estaba pasando sus días. “Hace una semana nada más adopté un gallito” , contó en vivo y reveló que le uso de nombre Rocker.

“El gallo no era feliz porque lo maltrataban los otros gallos y las gallinas. Lo picoteaban todos” , contó detalles sobre la decisión despejando dudas sobre una gastada y expresando en concreto que fue una decisión real. En medio de su relato profundizó en la situación que atravesaba el animal y qué pensó al ver cómo estaba: “Necesitaba un hogar donde lo traten bien. Y yo dije : ‘Yo lo adopto, porque tengo mis gallinas’”

Nicole Neumann Gallo

Con el paso de los minutos y mientras avanzaba en el relato de la historia, la modelo les mostró videos del animal integrado con el resto de los animales. Se trata de una decisión par su chacra "Pachamama" dedicado a animales rescatados y lugar donde se hace cuidado de los mismos.

“Tengo pavos, ponys y todos fueron rescatados”, contó sobre otros animales que tiene en la chacra. En tono distendido soltó: “Bueno, sí, pero están felices. Él tiene mujeres y mis gallinas tienen hombres”,