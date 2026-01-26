El agradecimiento de Mario Pergolini para un extraño que lo ayudó en la calle

Mario Pergolini sorprendió a sus seguidores al realizar un agradecimiento público a un extraño que conoció por la calle y lo declaró como su nuevo “mejor amigo”. El conductor de Otro día perdido le hizo un merecido reconocimiento a un joven llamado Rafael luego de haber recibido su ayuda.

El conductor de eltrece compartió una selfie en sus historias de Instagram junto al desconocido que decidió darle una mano. Mario aclaró además que intentó darle una recompensa a Rafael, pero él se negó a recibirla, hecho que agrandó a un más su gesto.

El famoso presentador de televisión escribió sobre la foto la historia de cómo se sintió tan agradecido con la ayuda del joven. Mario explicó que “hoy había perdido mi teléfono y lo encontró Rafael”.

image

“Se preocupó en devolvérmelo y no aceptó nada de recompensa”, destacó Pergolini sobre el extraño que lo ayudó. El conductor no dudo en anunciar como cierre de su agradecimiento que Rafael “desde hoy es mi mejor amigo”.

La inesperada confesión de Catherine Fulop en el programa de Pergolini sobre la llegada de Dybala a Boca

Quién hubiera dicho que en una entrevista de Catherine Fulop con Mario Pergolini daría tantas certezas sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca. La venezolana que comenzó como modelo y luego fue conductora, actriz y empresaria, estuvo en "Otro Día Perdido", el programa de Canal 13.

Pergolini la entrevistó sobre varios temas pero uno de ellos genera interés en la parte deportiva. Es que el exvice presidente de Boca le preguntó a Fulop por la posible llegada de su yerno al club de La Ribera. Paulo compartió equipo en Roma y Juventus con Leandro Paredes, quien regresó al xeneize por iniciativa propia a mitad de año.

image

Ellos dos y sus parejas, Camila Galante y Oriana Sabatini, forjaron un vínculo muy fuerte, cuya presencialidad se vio afectada por la decisión de Paredes y su familia de volver a Argentina para vestir los colores azul y oro. Primero Pergolini le preguntó a la venezolana por su nieto que viene en camino y nacería en marzo. Luego de jugar con el tema del nombre del bebé, llegó la consulta más esperada para los bosteros: "¿Viene a Boca?".

Tras una sonrisa, Catherine deslizó: "Oriana es la que está hinchando las pelotas que se quiere ir de Roma. Como se fueron Lea y Cami, ellos estaban todo el día juntos, con los niñitos". Pero la frase más contundente, que aumenta las chances de la llegada de Dybala al xeneize es: "Hablando en serio, Ori está muy sola allá".

Después de esa respuesta, se hizo un silencio que lleva a pensar que es un tema muy hablado en la intimidad de la familia, sobre todo entre madre e hija. Pergolini, que asumió como vice de Riquelme en Boca y después renunció por diferencias con la gestión, soltó: "Román, yo se que vos y yo no nos hablamos mucho, pero estamos ahí eh".

image

La futura abuela reconoció que su esposo, Ova, es fanático de River, pero el hecho de tener cerca a su hija y a su nieta, lo llevaría a aceptar la situación sin problemas. "Qué bueno la Libertadores con este muchacho", cerró Pergolini.