La preocupación y el conmovedor relato de Luis Ventura por la salud de su hijo Antonito.

El periodista Luis Ventura atraviesa momentos de preocupación por la salud de su hijo menor, Antonito , de 12 años, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi . El conductor y presidente de APTRA volvió a referirse a la delicada situación que enfrenta su familia y contó detalles de la reciente internación del menor.

Recordemos que Antonito nació prematuramente y tiene encefalopatía crónica no evolutiva, una condición que requiere seguimiento médico. En el último tiempo, además, presentó algunos cambios en su comportamiento que llevaron a sus padres a buscar nuevas alternativas de tratamiento.

Esta situación obliga a Luis Ventura y a Fabiana Liuzzi a permanecer atentos a su evolución y, en determinadas ocasiones, acudir de urgencia a un centro médico. De hecho, semanas atrás el conductor debió ausentarse de PrimiciasYa, el ciclo de América TV, por cuestiones relacionadas con la salud de su hijo. Esta semana, nuevamente recibió un llamado que lo obligó a retirarse antes de que finalizara el programa. Sin embargo, uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió durante la reciente entrega de los Martín Fierro de la Música , cuando el presidente de APTRA abandonó la ceremonia antes de su finalización.

En su programa, Ventura explicó qué había ocurrido aquella noche y confirmó que su salida anticipada estuvo relacionada con la salud de Antonito. “Yo me fui un poco antes de la finalización de la ceremonia y pasé por el sanatorio”, contó el periodista, dejando en claro que su prioridad era acompañar a su hijo. Luego, llevó tranquilidad sobre su evolución y compartió una noticia alentadora. “Antoñito estaba durmiendo, él está controlado y si los estudios ahora dan bien, estaría volviendo mañana a la casa”, explicó.

De esta manera, Ventura dejó abierta la posibilidad de que el nene recibiera el alta médica, siempre que los resultados de los estudios fueran favorables. Más allá de la evolución médica de su hijo, el periodista también habló sobre lo que significa para su familia convivir diariamente con esta situación. “Esta es una historia de todos los días, abrir los ojos y encontrarte con el panorama que te toca”, expresó con sinceridad. Sus palabras reflejaron la preocupación constante que atraviesan tanto él como Fabiana Liuzzi, quienes acompañan a Antonito en cada etapa de su tratamiento.

La preocupación es total

En declaraciones anteriores, la madre del nene había explicado que su hijo no habla y que su condición puede provocar episodios de alteración del comportamiento y convulsiones esporádicas. Mientras esperan los resultados de los últimos estudios, Luis Ventura continúa pendiente de la evolución de Antonito, con la esperanza de que pueda regresar pronto a su casa. Una situación familiar que el periodista decidió compartir públicamente y que muestra el costado más íntimo de su vida, lejos de las polémicas y de su habitual exposición televisiva.