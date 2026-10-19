¿Qué dijo Charlotte Caniggia sobre Mariana Nannis y Claudio Caniggia? Reveló por qué se alejó de sus padres.

Este fin de semana, la mediática Charlotte Caniggia estuvo como invitada en el ciclo de Telefe, "PH, Podemos hablar", y sorprendió al revelar por qué se alejó de sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia .

Todo comenzó cuándo Mónica Gutiérrez le preguntó: “¿Cuál fue el punto de inflexión para una nena que se crió en lugares tan lindos y copados, de repente cortara con su familia? Te lo pregunto como mamá”, a lo que la mediática respondió sin filtros

“No sé si cortar… Yo hago muchas constelaciones y siento que es sanar cosas. Y si tus papás no te hacen muy bien, no tener un vínculo tan cercano, me parece”, comenzó respondiendo Charlotte Caniggia a la consulta de Mónica Gutiérrez.

“Me parece súper sano eso. Yo era muy rebelde, me fui de mi casa a los 20, viviendo en Marbella, en una mansión, me fui a la mier…”, continuó Charlotte Caniggia en el ciclo de Telefe, y cerró: “Tuve una infancia muy linda, pero yo quería ser independiente desde chica y mis papás eran demasiados estrictos, no me dejaban hacer nada. A los 20 me fui e hice lo que quise”.

El día que Mariana Nannis interactuó con Charlotte en Gran Hermano

Uno de los tantos Derechos a réplica que tuvo Gran Hermano en su última edición contó como protagonista principal a la hija de Claudio Paul Caniggia. Charlotte Caniggia habló con Mariana Nannis 24 horas después de haber reflexionado sobre sus padres y reconocido que, por momentos, no actuaron como ella hubiese pretendido.

Luego de saludarse, Charlotte le contó algo sobre las internas dentro de la casa más famosa y lanzó: "Tendrías que estar vos metida acá. No sabés lo que se pelean. Se pelean todo el tiempo. Y somos solo mujeres ahora. Más locas todavía ¡Faltás vos, mamá, para ubicar a estas boludas!". Nannis habló desde Marbella, su actual lugar de residencia, desde donde expresó su total respaldo a su hija y le dijo: "Te quiero ver en la final, rompeles el ort... a todas". Enseguida, Charlotte y su madre hablaron de qué actividades iban a hacer juntas luego de finalizado el programa. "Nos vamos a hacer shopping y a comer comida rica. Y a disfrutar la vida", propuso la participante.

Nannis le dijo a su hija que gane el reality así pasean la copa por distintos lugares de España: "Paseala por el aeropuerto de Madrid, la paseamos por Banús (famoso puerto deportivo de lujo en Marbella)". Imagínate que los españoles nos sacaron la copa del mundial. Vos podés pasear la copa de Gran Hermano por Banús". "Ojalá pueda ganarlo. Muy pronto estoy por allá", insistió Charlotte. La respuesta de su madre no se hizo esperar: "Venite a Marbella, donde la vida es bella, pero ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila. Vos vas a ganar".