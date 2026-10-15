El furioso descargo de Pepe Ochoa porque no lo dejaron entrar a los Martín Fierro: qué dijo Luis Ventura.

Los Martín Fierro de la Música 2026 que se entregaron anoche en el Tango Porteño dejó un gran escándalo que involucró al periodista Pepe Ochoa quien lanzó un duro posteo a través de la red social X donde contó que le negaron el acceso al evento donde el programa LAM , donde es panelista, se quedó con el premio a mejor cortina musical para televisión.

“Me prohibieron entrar a los Martín Fierro de la Música. El organizador y una expulsada por criticar los premios (quien hacía la convocatoria e invitaba) tomaron la decisión de que yo no pueda participar de la ceremonia de ir a celebrar con mis compañeros de LAM", indicó el periodista.

Y Pepe Ochoa agregó: "No tengo ni idea y tampoco me importa mucho el por qué, pero son dos personas que se la pasaron hablando de la libertad de prensa y en este caso eligen prohibirme la entrada a este evento que formo parte del equipo de LAM".

En medio del enojo por lo sucedido, el panelista destacó el gesto de Luis Ventura, presidente de APTRA, para tratar de resolver el inconveniente. "Mis compañeros varios se solidarizaron no yendo al evento. Hablé con Luis Ventura y agradezco su gesto de querer hacerme entrar a la ceremonia de hoy. Me dejó en claro que APTRA no tiene nada que ver en todo esto", explicó Pepe Ochoa.

Ventura habló ante las cámaras de sobre el escándalo con el panelista en los Martín Fierro de la Música 2026 y explicó que se contactó con él y qué le ofreció para resolver el tema. "Evidentemente ha sido un evento que ha convocado a mucha gente tal vez a lo mejor desbordando la capacidad, no está mal. Yo hablé con Pepe hoy y le expliqué mi postura, yo le dije que él viniera tranquilito que lo sentaba en mi mesa", indicó el presidente de APTRA.

Y agregó sobre la charla que mantuvo con el panelista de LAM y el enojo que expresó públicamente: "Le devolví lo que él me planteaba, tengo acá su mensaje en el celular. ¿Es periodista? Bueno, que tome la postura que quiera tomar, está en su derecho". Al ser consultado por la presencia de Marcelo Polino en el salón en medio de la interna en APTRA, Luis Ventura comentó: "Ah no lo vi, ¿Vino? No lo vi", lanzó. Y sobre otros nombres puntuales como Evelyn Von Brocke y Pilar Smith, el también conductor aseguró: "Tampoco los vi".

Wanda Nara ganó un Martín Fierro de la Música

Wanda Nara volvió a convertirse en una de las figuras destacadas de una ceremonia de música que reunió a artistas de distintos géneros y generaciones. La conductora participó de una noche especial para la industria musical argentina, en la que hubo reconocimientos, discursos y momentos que rápidamente captaron la atención del público.

La empresaria subió al escenario del teatro Tango Porteño este miércoles y protagonizó uno de los momentos comentados de la primera entrega de los Martín Fierro de la Música, organizados por APTRA. Allí, además de celebrar el reconocimiento recibido, dejó varias frases sobre su experiencia como cantante y el apoyo de otras artistas.

Después del anuncio de Edith Hermida, Susana Roccasalvo fue la encargada de entregar la estatuilla a Wanda Nara, quien obtuvo el premio a Canción Viral por su tema “Bad Bitch”. La distinción había sido anticipada horas antes por Ángel de Brito, quien adelantó el resultado en su programa de streaming.

Al tomar el micrófono, la mediática apeló al humor para referirse a su incursión musical y sorprendió a los presentes con una confesión: "Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento también canté", bromeó desde el atril. Sin embargo, enseguida destacó la importancia que tuvo la canción tanto en su vida como entre sus seguidores: "Fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países".