Aseguran que los vecinos de Susana Giménez la quieren denunciar: ¿por cuál motivo?

El periodista Pepe Ochoa reveló que la histórica conductora está en conflicto con los vecinos por un accionar que no es bienvenido en el barrio.

Aparentemente Susana Giménez atraviesa una etapa conflictiva en Uruguay, país en el que reside desde hace tiempo. Principalmente en La Mary , la casa que tiene en Punta del Este, donde tendría algunos problemas con vecinos de mencionado lugar.

Fue el periodista Pepe Ochoa quien frente a las cámaras del streaming Bondi Live reveló un problema con el que está lidiando hace tiempo. Según su hipótesis, el enojo es para con la histórica conductora televisiva por un accionar que no es bienvenido en el barrio.

“Los vecinos denuncian un problema con la quema de hojas. La quieren denunciar a Susana porque dicen que está haciendo quemas ilegales dentro de su propiedad, y que les afecta a ellos”, empezó contando el periodista sobre el problema que pondría a Susana bajo la lupa de los vecinos.

Por otra parte, siguió relatando detalles sobre el problema: “El tema es así, la intendencia de Uruguay permite dos quemas por año, en dos épocas distintas, por lo que Susana no está cometiendo ningún delito, pero igual los vecinos se están quejando mucho por el humo que se provoca”.

“La intendencia sostiene que no está haciendo nada fuera de la ley, pero igual sus vecinos quieren juntar firmas para que Susana no pueda quemar más hojas dentro de su propiedad”, dijo Pepe Ochoa en el cierre de su explicación sobre lo que ocurre en territorio charrúa.