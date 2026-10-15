Michelle, la madre del streamer que murió en un accidente aéreo en Brasil, lanzó un emotivo posteo con el que lo recordó.

El desgarrador mensaje de la mamá de Gaspi a 4 meses de su muerte: compartió sus palabras con una imagen muy significativa

El mundo de streamers quedó en shock el 14 de junio del corriente año cuando desde Brasil llegó una noticia estremecedora: Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi en las redes sociales y con un fandom gigante en ese medio, murió en un accidente aéreo en Río de Janeiro cuando el helicóptero en el que viajaba impactó con otro.

Pasaron cuatro meses, y el dolor de su familia junto al de sus fanáticos no cesa. Luego de haberse cumplido esa cantidad de tiempo sin él, su madre, Michelle, compartió su dolor en público a través de una imagen, acompañada de un escrito, publicada en su cuenta personal de Instagram.

"Y van 4 meses sin poder todo, sin todo mi poder de mamá en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna”, comenzó escribiendo por encima de una foto donde Gaspi luce en su niñez, con chupete y una vestimenta de los dibujos animados "Los Increíbles".

En otra parte del escrito, dejó en evidencia toda su tristeza por la pérdida: “Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito. Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro”.

El recuerdo que había publicado a poco más de un mes del accidente

“No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo”, había escrito junto a una foto que mostraba al joven sentado en las piernas de su madre, con una felicidad evidenciada en su sonrisa por el momento que vivían juntos.