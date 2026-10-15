Revés para Julio Iglesias: la Justicia española cambia de postura y ahora avala investigarlo por presunta agresión sexual

Tras archivar la causa en enero, la Fiscalía española dio marcha atrás y dio luz verde para que la Audiencia Nacional analice las denuncias presentadas por dos exempleadas del cantante.

La Justicia de España reabrió la puerta a la investigación sobre el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales . La Fiscalía española emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional, tribunal especializado en delitos complejos y en hechos cometidos en el extranjero, estudie las denuncias presentadas por dos extrabajadoras del artista.

Las dos mujeres sostienen que sufrieron acoso y agresiones sexuales durante su relación laboral en propiedades de Iglesias en Bahamas y República Dominicana en 2021. Originalmente, la causa había sido archivada por cuestiones de competencia territorial, ya que los hechos habrían ocurrido fuera de España y las partes residían en el extranjero.

Sin embargo, tras una nueva denuncia en septiembre, la Fiscalía modificó su criterio y avaló la intervención de la justicia española. El caso ahora queda en manos de un juez de la Audiencia Nacional, quien deberá decidir si inicia formalmente las pesquisas.

Julio Iglesias rechaza las acusaciones

El cantante, de 83 años, negó categóricamente las acusaciones, calificándolas de “absolutamente falsas” y asegurando que nunca abusó, coaccionó ni faltó el respeto a ninguna mujer. La defensa del artista mantiene esta postura desde que las denuncias se hicieron públicas.

Las organizaciones Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, que acompañan a las denunciantes, argumentan que la legislación española permite investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con el país. Según sus testimonios, las exempleadas también habrían sufrido revisión de celulares, restricción de salidas y jornadas laborales extenuantes.

Desde la organización Women's Link detallaron que Julio Iglesias aprovechó su "posición de poder" y la situación de vulnerabilidad para "captarlas, trasladarlas y alojarlas" en sus residencias bajo un clima de "intimidación constante", sometiéndolas supuestamente a agresiones sexuales continuas y a condiciones laborales "forzadas y degradantes".

La Audiencia Nacional evaluará la competencia

El próximo paso judicial dependerá de la decisión de un magistrado de la Audiencia Nacional, quien analizará la documentación para determinar si hay fundamentos suficientes para abrir una investigación formal contra el cantante. Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa preliminar y no hay imputación alguna.

Demanda millonaria en Miami

A su vez, el cantante y su esposa, Miranda Rijnsburger, enfrentan un reclamo por 6 millones de euros por una operación inmobiliaria en una de las zonas más exclusivas de Florida. Por lo que ambos deberán presentarse a una audiencia para el viernes 16 de octubre en un tribunal de Miami, Estados Unidos.

Tal como informó el medio español Informalia, el agente inmobiliario Evan Weiss los demandó ya que reclama una comisión cercana a los seis millones de euros por su participación en la compraventa de los terrenos, que fueron adquiridos por un jeque árabe.

La operación inmobiliaria fue realizada en Indian Creek, conocida popularmente como el “búnker de los millonarios”, que se trata de una exclusiva isla de Florida en donde viven algunas de las personas con más dinero del mundo. Julio Iglesias había vendido en 2020 dos parcelas pero terminó convirtiéndose en el centro de una disputa económica.