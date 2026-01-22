Julio Iglesias expone chats con sus exempleadas y enfrenta a la Justicia de España

El cantante de 82 años fue denunciado por agresión sexual y trato degradante a dos exempleadas a quien acusa ahora de someterlo a una “manipulación mediática”.

Julio Iglesias decidió poner fin a las acusaciones de sus exempleadas y ventiló supuestos chats con las denunciantes. “Todo tiene un límite”, escribió el artista en sus redes sociales.

Tras ser denunciado por agresión sexual y abuso de poder , el cantante de 82 años publicó capturas de mensajes que recibió de sus denunciantes con el objetivo de demostrar el buen vínculo que mantenían.

Según él, la Fiscalía de España a cargo de la investigación, no le permite acceder formalmente a la causa en donde se lo acusa de presunta agresión sexual motivo por el que decidió subir captura de los chats que datan de 2021, 2022 y 2023.

Julio Iglesias enfrenta a las denunciantes

“Me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, escribió en una historia que compartió en Instagram.

“Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, continuó.

Ante seguido, aclaró: “es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”.

Como prueba de que las exempleadas mienten, el cantante publicó los supuestos chats, pero un problema se le podría sumar al artista que dejó ver el nombre de las denunciantes lo que podría complicar aun más su situación judicial. “Adjunto algunas de las comunicaciones que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido”, cerró.

Julio Iglesias filtra chats de sus denunciantes