Julio Iglesias desmintió a sus exempleadas que lo denunciaron por abuso sexual: su comunicado

Por primera vez desde que fue denunciado, el artista español se refirió públicamente a las graves acusaciones en su contra.

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio y se refirió por primera vez a las graves acusaciones de abuso sexual realizadas por dos exempleadas de sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el intérprete español negó los hechos y aseguró que las denuncias en su contra son “totalmente falsas”.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, aseguró el artista en su perfil de Instagram.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó el artista, quien también agradeció a “tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.

image

Esta es la primera vez que el cantante responde directamente a estas acusaciones, reveladas días atrás en una investigación realizada por dos medios españoles.

La grave denuncia contra Julio Iglesias

Los hechos denunciados habrían ocurrido en las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las denunciantes era empleada doméstica y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español el Diario.es y el canal estadounidense Univisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación sobre el asunto y le tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women’s Link. Las extrabajadoras aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalaron ambos medios.

image

Las mujeres describieron agresiones sexuales, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas. Los hechos que denunciaron Laura y Rebeca (nombres ficticios de las víctimas en la investigación) “podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores”, explicó la organización.

De acuerdo con sus testimonios, señaló Women’s Link, el cantante “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

Ahora, al cantante español le espera por delante una larga batalla judicial en la que tendrá que demostrar su inocencia ante las acusaciones que lo colocaron en el ojo de la tormenta. Mientras tanto, en la jornada de este viernes decidió defenderse públicamente por primera vez y desmintió los dichos de las denunciantes. Al mismo tiempo, agradeció el cariño y las palabras de aliento de sus afectos y seguidores que creen en su versión de la historia.